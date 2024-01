Impara una nuova lingua con Babbel: 60% di sconto sul piano a vita, ultima chiamata

L’offerta sul piano a vita di Babbel sta per scadere. C’è tempo fino a lunedì 15 gennaio per acquistare la licenza Lifetime della nota piattaforma online per l’apprendimento delle lingue: soli 239,99 euro invece di 599,99 euro, con un accesso illimitato per sempre al sito e all’app, più lezioni, giochi e podcast in 14 lingue. Il piano è sottoscrivibile direttamente sul sito ufficiale alla pagina dedicata.

I vantaggi di Babbel Lifetime per imparare una nuova lingua

L’accesso a vita a Babbel è la scelta ideale per chi vuole imparare una nuova lingua ogni anno, o per chi desidera rafforzare la propria conoscenza sull’inglese o un’altra lingua che già parla. Ed ora che costa meno della metà del prezzo di listino, rappresenta un’opportunità difficile da lasciarsi sfuggire.

Babbel Lifetime offre corsi in app per lo studio individuale (Babbel app) e videolezioni di lingua online (Babbel Live).

Con il prodotto Babbel app è possibile esercitarsi con lezioni basate su situazioni che riguardano la vita di tutti i giorni, quindi su dialoghi quanto più reali possibili. È un servizio perfetto per chi è alla ricerca di un metodo di studio efficace e flessibile, che ben si adatti alle proprie abitudini e ai propri impegni.

C’è poi Babbel Live, un prodotto che consente di imparare una nuova lingua con insegnanti esperti e qualificati. Tra le altre cose, gli utenti possono scegliere tra centinaia di lezioni Live.

Il piano a vita di Babbel è in offerta a 239,99 euro sul sito babbel.com. La promozione scade alle 10:00 del mattino di lunedì 15 gennaio.

