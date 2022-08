iMac da 24 pollici, tra design e prestazioni è davvero perfetto

Oggi vogliamo parlarvi di un computer davvero perfetto. Non abbiamo paura di definirlo “perfetto“ perché questo è un prodotto bellissimo, potentissimo, di design e che è in grado di soddisfare le esigenze di tutti, studenti, professionisti, e non solo. Stiamo parlando dell’iMac da 24“ di Apple, un pc all in one con schermo da 24“ retina LCD di nuova generazione. Ha una risoluzione pazzesca: 4,5 K per vedere i contenuti al meglio, cornici sottili e che sposano la tinta della scocca. Di fatto il computer si porta a casa in tante colorazioni differenti così da soddisfare i gusti di tutti quanti. È in sconto a 1319,00€ nella sua versione basica che vi assicuriamo essere più che perfetta per tutti gli scopi e le esigenze. Ma analizziamolo nel dettaglio.

iMac da 24 pollici, a chi si rivolge?

Quando ci troviamo di fronte ad un dispositivo di Apple è sempre difficile trovare un target ben definito; il motivo è semplice. I gadget della mela sono perfetti per tutti, anche se Apple ha in mente la propria clientela.

Questo computer in realtà è pensato per studenti, grafici, illustratori, ricercatori e professionisti dell’immagine in generale ma è ottimo anche per scopi un po’ più impegnativi come l’editing dei video, la programmazione, la produzione di musica e molto altro ancora.

Ovviamente, se necessitate di una potenza spropositata per lavori in 3D o per creare effetti visivi speciali allora dovrete optare per qualcosa di più prestante come il Mac Studio. Questo iMac va bene per tutte le persone che non richiedono una potenza di calcolo così elevata come quella che serve per i render 3D o per i flussi video pesanti.

Ad ogni modo, vi assicuriamo che noi lo utilizziamo quotidianamente, sia per lavoro che per svago. Inoltre, è bellissimo anche sulla scrivania. Ha un design che è bello da guardare sia anteriormente che posteriormente, con toni bicolore eleganti ma frizzanti allo stesso tempo.

Apple ha poi pensato ad una linea giovane, con tante tinte fra cui scegliere. C’è quella classica silver, quella azzurra, quella rosa, quella gialla e anche quella arancione. Insomma, un computer per tutte le esigenze e soprattutto per tutti i gusti. Il processore è il chip di Apple Silicon di prima generazione, una garanzia su tutti i fronti e il sistema si muove benissimo anche sotto sforzo. macOS è davvero fantastico e noi non vediamo l’ora di vedere la nuova iterazione del software, macOS 13 Ventura. Appuntamento a settembre con lo speciale di Apple perché, dopo il lancio dei nuovi iPhone 14, l’azienda rilascerà gli aggiornamenti software per telefoni, orologi e computer. Fatevi trovare pronti.

