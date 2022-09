iMac (2021) con M1: MINIMO STORICO nella colorazione Green (-15%)

L’iMac del 2021 è stato definito come un prodotto dal design spettacolare. Il computer infatti, è un all in one bellissimo e dallo spessore contenuto. Sotto la scocca batte un cuore Apple Silicon di prima generazione che garantisce performance da fuoriclasse. Oggi la sua interazione con CPU da 8 core E con 256 GB di spazio interno si porta a casa a soli 1269,00€ al posto di 1499,00 € con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

Inutile dirvi che si trova disponibile su Amazon e gode di tantissimi vantaggi esclusivi; pensiamo alla garanzia di Apple per un anno che è valida in qualsiasi Apple Store del pianeta, ma anche a quella di Amazon stessa che è semplicemente perfetta. L’assistenza clienti risponde tutti i giorni, anche nei festivi, fino a mezzanotte. Cosa volere di più?

iMac da 24“ con M1: tuo ad un prezzo WOW

Questo gioiello dispone di uno schermo di tipo LCD IPS da 24“ con risoluzione di 4,5K. I contenuti che vedrete qui sopra saranno semplicemente bellissimi. Guardandolo però, si rimane a bocca aperta perché non ci si riesce a spiegare come possa essere così sottile ma anche così potente allo stesso tempo.

Pensate che c’è anche il sistema di ventole per raffreddare le componenti interne del computer. Il processore Apple Silicon lo conosciamo benissimo ed è praticamente un must nel panorama di casa Apple; lo troviamo su diversi portatili, ma anche su qualche tablet. Fin dal suo esordio, questo chip si è reso protagonista di una rivoluzione strutturale mai vista prima per l’azienda.

La colorazione in sconto è quella verde, una delle più belle mai realizzate dalla compagnia di Cupertino. Inoltre, vanta un’estetica all’ultimo grido grazie alla back cover che dispone di una tinta più scura di quella vista sulla parte anteriore.

Nella confezione troverete anche il Magic mouse e la Magic Keyboard. Sono due periferiche wireless comodissime, bellissime ma anche leggerissime.

Il pc è pronto all’uso. Vi basterà collegarlo alla presa, configurare il vostro account Apple e sarà subito operativo. Se poi avete altri gadget della mela, sappiate che questi si sincronizzeranno fra loro grazie ad iCloud, il sistema di archiviazione online della compagnia. Non perdete tempo e fate subito oggi l’acquisto, prima che il prezzo torni al suo stato originario.

Dimenticavamo una cosa importante: con questo computer potrete montare i video in 4K su Final Cut senza il minimo problema. Sono molti film maker che lo utilizzano per i loro lavori e il Content Creator che sfruttano le sue peculiarità per creare i propri contenuti da postare sui social.

