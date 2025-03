Iliad comincia ad avere il braccino corto e non vuole più sperperare i Giga

A partire da ieri, giovedì 6 marzo, Iliad ha introdotto la nuova offerta Giga 200, disponibile sia per i nuovi utenti che per alcuni già clienti.

Al costo di 9,99 euro al mese, il piano include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 200 GB di traffico dati in 5G. Con questa novità, Iliad dice addio alla precedente offerta Top 250, che prevedeva 250 GB al mese con lo stesso prezzo. Una scelta che potrebbe far discutere ma che sembra rientrare in una strategia di razionalizzazione delle proposte commerciali.

Come attivare l’offerta Iliad Giga 200

Per attivare l’offerta Iliad Giga 200, il costo iniziale è pari a 19,98 euro, che comprende sia il prezzo della SIM (disponibile nel formato trio) e sia il primo canone mensile anticipato. I nuovi clienti hanno la possibilità di scegliere se attivare un nuovo numero o effettuare la portabilità da un altro operatore. Inoltre, è possibile personalizzare il numero di telefono, sia online che tramite le SIMBOX presenti nei negozi fisici di Iliad. Una volta attivata la nuova numerazione, la portabilità può essere richiesta in un secondo momento direttamente dall’Area Personale sul sito dell’operatore.

Anche i già clienti possono valutare l’offerta Iliad Giga 200, a condizione che abbiano un piano con meno GB oppure un costo mensile uguale o inferiore. Il cambio della tariffa è gratuito e può essere richiesto in due modi: tramite l’Area Personale sul sito di Iliad, cliccando su “Cambio offerta” nella sezione “Le condizioni della mia offerta”, oppure recandosi presso gli Iliad Store o Corner e utilizzando le SIMBOX. Una volta effettuata la richiesta, il passaggio avverrà automaticamente alla data del successivo rinnovo per l’offerta precedente, senza costi aggiuntivi o interruzioni del servizio.

Maggiori informazioni su questa e su tutte le altre offerte Iliad a disposizione degli utenti le potete trovare direttamente sul sito ufficiale dell’operatore.