Wind Tre corteggia gli utenti Iliad, e non solo, con l'offerta da 9,99€ al mese

Wind Tre, durante il mese di marzo, ha deciso di rinnovare la sua offerta operator attack denominata GO Unlimited 100 Digital, rendendola ancora più accessibile e soprattutto flessibile per i nuovi clienti.

Ora è possibile attivare l’offerta Wind Tre GO Unlimited 100 Digital al prezzo di 9,99 euro al mese sia tramite addebito sul credito residuo (in questo caso, non più a 10,99 euro) e sia con Ricarica Automatica.

Contestualmente, Wind Tre ha introdotto una nuova opzione che include il servizio di protezione Più Sicuri Mobile al costo aggiuntivo di 0,99 euro mensili, portando il totale a 10,98 euro. Questa versione arricchita offre una sicurezza in più per la navigazione online, mantenendo invariati i vantaggi principali della tariffa.

Chi può richiedere l’offerta Wind Tre GO Unlimited 100 Digital

Questa specifica promozione di Wind Tre è riservata ai clienti che provengono da determinati operatori come Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri MVNO. Per accedere all’offerta, è necessario visitare una pagina dedicata sul sito di Wind Tre, accessibile tramite un link diretto promosso mediante campagne digitali. Va inoltre sottolineata l’attivazione gratuita: un vantaggio non da poco rispetto al costo standard di 9,99 euro una tantum.

L’offerta Wind Tre GO Unlimited 100 Digital include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 100 Giga alla velocità del 5G. Una volta esauriti i Giga, la navigazione prosegue senza limiti ma con una velocità ridotta a 10 Mbps. La versione con Più Sicuri Mobile aggiunge un ulteriore livello di protezione, ideale per chi desidera una navigazione sicura sul web ma senza rinunciare alla convenienza.

Oltre alla tariffa GO Unlimited 100 Digital appena descritta, restano chiaramente valide tutte le altre offerte della categoria operator attack, ognuna delle quali rivolta a precise categorie di utenti della concorrenza. Per maggiori informazioni su tutte le offerte Wind Tre ora disponibili, vi ricordiamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore.