Iliad Top 250: nuovissima offerta a tempo limitato, per nuovi e già clienti

Iliad, a partire dallo scorso 11 febbraio, ha deciso di mettere al servizio dei consumatori una nuova ed interessante tariffa.

Stiamo parlando dell’offerta Iliad Top 250, che sostituisce la precedente Giga 180 da cui eredita solamente il prezzo ma non la relativa configurazione.

Offerta Iliad Top 250: quanto costa e come richiederla

Mantenendo invariato il prezzo di 9,99 euro al mese, Iliad offre ora 250 GB di traffico dati in 5G, insieme a minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso alcune destinazioni internazionali, oltre agli SMS illimitati. Questa promozione è disponibile sia per i nuovi utenti, che provengono da altre compagnie, e sia per alcuni già clienti. Inoltre, rimarrà attiva fino alle ore 17 del 6 marzo, salvo ulteriori modifiche.

La nuova offerta si affianca alla tariffa Iliad Top 300, che invece è disponibile ad un prezzo di 11,99 euro al mese. L’attivazione della SIM ha un costo unico di 9,99 euro, a cui si aggiunge il primo canone mensile anticipato, portando la spesa iniziale a 19,98 euro. I nuovi clienti possono scegliere se attivare un’altra numerazione o effettuare la portabilità. Inoltre, è possibile personalizzare il numero di telefono, sia online che tramite le SIMBOX presenti nei negozi Iliad.

Anche gli attuali clienti Iliad possono passare alla Top 250, a patto che provengano da un’offerta con meno Giga e dal prezzo uguale o inferiore. Il cambio offerta è gratuito e può essere richiesto direttamente dall’Area Personale sul sito dell’operatore o presso gli Iliad Store e Corner. La modifica avverrà a partire dalla successiva data di rinnovo dell’offerta attiva, senza costi aggiuntivi.

Con questa iniziativa, l’operatore ribadisce ancora una volta la sua strategia basata sul mantenimento di prezzi competitivi e sulla flessibilità di scelta per gli utenti: l’offerta Iliad Top 250 rappresenta un’opzione ideale per chi cerca un piano tariffario generoso ma dal canone mensile più che accettabile.