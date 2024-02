Il Xiaomi Redmi 12C è in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile (-47%)

L’offerta straordinaria del Xiaomi Redmi 12C 4GB+128GB in colore graphite gray su Amazon ti consente di acquistare questo avanzato dispositivo mid-range al prezzo incredibile di 105,00€, con uno sconto del 47% rispetto al prezzo consigliato di 197,26€. Con caratteristiche avanzate e un design elegante, il Redmi 12C è la scelta perfetta per coloro che cercano prestazioni affidabili e un’esperienza utente completa.

Il Redmi 12C è dotato di un potente processore MediaTek Helio G85, che offre prestazioni bilanciate e fluidità senza precedenti, sia per il gaming che per l’utilizzo quotidiano. La sua GPU Mali-G52 garantisce un’esperienza di intrattenimento fluida e coinvolgente.

Con un ampio display HD+ da 6,71 pollici, il Redmi 12C offre un’esperienza visiva coinvolgente e immersiva, perfetta per guardare video, navigare su internet e giocare ai tuoi giochi preferiti. Inoltre, la modalità lettura integrata riduce la luce blu dello schermo, proteggendo la tua vista per un comfort duraturo.

La fotocamera principale da 50 MP del Redmi 12C cattura immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di illuminazione, mentre la modalità notte ti consente di scattare foto chiare e luminose anche di notte. Con la memoria espandibile fino a 1 TB, avrai sempre spazio sufficiente per salvare tutti i tuoi video, foto, musica e giochi preferiti.

Grazie alla batteria a lunga durata da 5000 mAh e al caricabatterie da 10 W in confezione, il Redmi 12C ti permette di restare attivo per l’intera giornata senza doverti preoccupare del livello di carica della batteria. Il design elegante e esclusivo, disponibile in diversi colori, completa l’esperienza offerta da questo dispositivo.

Il Xiaomi Redmi 12C 4GB+128GB graphite gray è una scelta eccezionale per coloro che cercano un dispositivo versatile, dalle prestazioni affidabili e con un design elegante. Approfitta subito di questa offerta su Amazon e porta a casa il Redmi 12C a un prezzo imbattibile.

