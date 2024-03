Il TV Stick di Xiaomi trasforma qualsiasi schermo in una Smart TV!

I famosi TV Stick sono dei dispositivi che si collegano all’entrata HDMI del televisore o il monitor e ne ampliano le funzionalità, trasformandoli in vere e proprie Smart TV. In questo momento, su Amazon è disponibile proprio uno sconto sul TV Stick di Xiaomi, che ti permetterà di prenderlo a soli 45,99€ invece che i classici 69,99€!

Tutte le caratteristiche del TV Stick di Xiaomi

Il Xiaomi Mi TV Stick è un dispositivo portatile dalle grandi potenzialità che trasforma il tuo televisore in una Smart TV. Basterà collegandolo alla porta HDMI del tuo TV e avrai accesso istantaneo a un vasto mondo di contenuti, trasformando la tua esperienza di visione.

Con il Mi TV Stick, puoi accedere a una vasta gamma di app per lo streaming, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, RaiPlay, Mediaset Play e molte altre. Puoi anche guardare canali TV in diretta, giocare a una varietà di giochi, navigare su internet e condividere contenuti dal tuo smartphone o tablet direttamente al TV Stick.

Installare e utilizzare questo stick è estremamente semplice, anche per chi non è esperto di tecnologia. Le sue dimensioni compatte lo rendono portatile, perfetto per chi viaggia o desidera spostarlo tra diverse stanze della casa. Inoltre, con un prezzo accessibile, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Questo Stick offre numerosi vantaggi aggiuntivi, come il controllo vocale tramite il telecomando, il supporto integrato per Chromecast per trasferire facilmente contenuti dal tuo dispositivo mobile al TV Stick e gli aggiornamenti software regolari per migliorare le prestazioni e aggiungere nuove funzionalità.

Inizia a utilizzare subito il TV Stick di Xiaomi a soli 45,99€, grazie allo sconto del 34%!