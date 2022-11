Il trucco FURBO economico (che conoscono pochi) per avere casa più calda

Il freddo ormai inizia a farsi sentire ed è importante ricorrere a soluzioni che permettano di avere una casa più calda, senza tuttavia investire un patrimonio. Per ridurre il ricorso ai termosifoni, risulta parecchio utile utilizzare sistemi per isolare alcuni punti dell’abitazione, che potrebbero far rischiare dispersione di calore. Uno di questi punti è sicuramente quello dei cassoni delle tapparelle, che notoriamente diventano un pericoloso punto dal quale può uscire calore ed entrare aria fredda.

In realtà, è un problema risolvibile in modo più semplice di quanto possa sembrare. Esistono infatti degli isolanti che puoi montare in pochi minuti e in totale autonomia, ottenendo subito un eccellente risultato. Inoltre, anche il prezzo è decisamente accessibile. Infatti, la confezione con due rotoli da 150X40 centimetri la porti a casa a 20€ circa appena. Addirittura, se sei abbonato ai servizi Prime, puoi godere anche di spedizioni rapide e gratuite.

Evita la dispersione di calore con questo trucco economico

All’inizio non ci badi, ma basta poco per rendersi conto di quanta aria fredda entri dal cassone delle tapparelle e – di conseguenza – quanto calore rischia di uscire e disperdersi. Un rischio che, soprattutto quest’anno, è pericoloso correre. Del resto, perché farlo, se è possibile risolvere in totale autonomia, spendendo pochissimo.

Il potere isolante di questo prodotto deriva dalla sua composizione. Si tratta di pannelli di polietilene pronti a garantire – una volta posizionati – il risultato sperato. Isolamento termico, ma anche riduzione della polvere in entrata.

I due rotoli che da Amazon prendi a poco più di 20€ puoi installarli in totale autonomia e in pochi minuti. Non servirà chiamare professionisti e quindi rischiare di spendere molto prima che siano pronti all’uso.

La confezione doppia, come anticipato, puoi prenderla a 20€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Rendi subito la casa più calda, basta poco con questo trucco.

