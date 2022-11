Casa subito più calda: 3 ASTUZIE economiche con risultato immediato

Con l’inverno in arrivo, quello veramente freddo, è tempo di pensare a come ottimizzare i consumi pur mantenendo la casa il più caldo possibile. Probabilmente non c’è mai stato bisogno di pensare a come fare per isolare al meglio l’abitazione, riducendo le dispersioni termiche, senza dover investire cifre elevate per arrivare all’obiettivo. Tuttavia, con i costi del metano, del pellet e delle altre fonti energetiche in costante aumento, è arrivato il momento di prestare attenzione anche a questo. Per fortuna, ottenere immediatamente ottimi risultati non è difficile.

Ad esempio, con questi tre efficaci trucchi – realizzabili prendendo il materiale direttamente su Amazon e affidandoti al fai da te – potrai contribuire a rendere più calda la casa da subito. Dai un’occhiata a queste tre astuzie economiche e scegli in base alle tue esigenze quelle che preferisci.

Rendere la casa più calda spendendo pochissimo: astuzie economiche

Il primo trucco riguarda, inevitabilmente, i termosifoni. Sai che il calore emesso dalla parte posteriore dei caloriferi viene assorbita dal muro, scambiata con l’esterno e quindi disperso? Praticamente, una parte del lavoro della caldaia viene completamente persa. Con il prezzo attuale del gas metano, non è certamente qualcosa di sostenibile. Per fortuna, è facile ridurre l’impatto di questo problema. Basta utilizzare dei pannelli speciali, che è sufficiente sistemare dietro il calorifero. Si occuperanno loro di trattenere il calore e “rifletterlo” all’interno dell’abitazione. Particolarmente economico, il rotolo di 5 metri per 60 centimetri lo prendi a 31€ circa con spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

La seconda astuzia è invece dedicata alle finestre e ai maledetti spifferi che passano anche quando sono chiuse. Questa speciale spugna, da sistemare nell’apertura della finestra stessa, eviterà il passaggio di aria ghiacciata, contribuendo a rendere la casa più calda. Semplice da montare e posizionare, costa veramente poco ed è uno strumento decisamente efficace. Il rotolo da 10 metri lo prendi a 9€ circa appena con spedizioni gratis e veloci.

Il terzo trucco è dedicato invece ai cassoni delle tapparelle e delle serrande. Ti sei mai reso conto di quanta aria fredda e quanti spifferi passino anche da lì? Non solo, contribuiscono anche alla dispersione termica. Anche per questo problema c’è una soluzione ed è incredibilmente economica. Si tratta di pannelli in schiuma di polietilene, che puoi posizionare e modellare a piacimento, in modo da salvaguardare l’aria calda e impedire a quella fredda di uscire. La confezione composta da 2 rotoli lunga 150 centimetri e alta 40 centimetri la prendi a 20€ circa. Spedizioni rapide e gratuite.

Visto che soluzioni astute puoi sfruttare per rendere subito la casa più calda, senza spendere cifre importanti? Soprattutto, si tratta di operazioni di fai da te che puoi realizzare in totale autonomia e in poco tempo. Ricorda: il materiale è tutto disponibile su Amazon.

