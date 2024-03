Il Trapano-Avvitatore di Makita a soli 99€ è DA PRENDERE

Il trapano avvitatore a percussione Makita HP333DSAP1 si distingue per la sua potenza, grazie al suo motore potente da 710W, questo strumento offre la forza necessaria per affrontare i compiti più impegnativi con facilità. La sua velocità variabile da 0 a 2.400 giri/min e i 20 livelli di coppia regolabili consentono di adattare la potenza alle specifiche esigenze del materiale e dell’applicazione, garantendo sempre prestazioni ottimali.

La funzione di percussione aggiunge ulteriore versatilità al trapano, consentendo di perforare materiali duri come calcestruzzo e mattoni senza sforzo. Ma non è solo la potenza che rende questo trapano un’opzione di prim’ordine. L’impugnatura soft grip offre infatti una presa sicura e antiscivolo, assicurando una manovrabilità senza problemi.

Questo trapano avvitatore è la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui la foratura di legno, metallo, plastica e calcestruzzo, l’avvitatura e lo svitatura di viti e bulloni, e persino la miscelazione di vernici e malta; basta avere gli accessori necessari.

Questo modello in particolare è fornito insieme a una valigetta per il trasporto, una batteria da 18V 5Ah e un caricabatterie, garantendo che tu sia pronto per iniziare a lavorare immediatamente.