Il TP-Link AX1800 trasforma il Wi-Fi di casa in una rete mesh e oggi è in super sconto

Hai difficoltà a prendere il Wi-Fi in tutte le stanze di casa? Ti veniamo in soccorso con una super-offerta dedicata ad un eccellente sistema Wi-Fi 6 Mesh che risolverà ogni tuo problema. Il TP-Link WiFi 6 Mesh AX1800 oggi è proposto in forte sconto su Amazon. Potrai acquistarlo approfittando di uno sconto del 25% e risparmiare subito 50€. Davvero niente male, contando che a questo prezzo ti porti a casa ben tre unità, che garantiranno di estendere la rete Wi-Fi con una copertura massima di 550m2. Insomma, a meno che non viviate in una magione medioevale, questa soluzione è più che sufficiente a garantire un’esperienza di rete senza interruzioni e cali di qualità in ogni angolo della vostra casa.

Il TP-Link WiFi 6 Mesh AX1800 è un sistema di rete Wi-Fi mesh che fornisce velocità fino a 1800 Mbps con banda duale a 5 GHz e 2,4 GHz, rispettivamente a 1201 Mbps e 574 Mbps. Il roaming senza interruzioni è garantito da una rete unificata che passa automaticamente da un’unità Halo all’altra, mantenendo lo stesso nome e password Wi-Fi. La copertura è estesa fino a 550 m² (6.000 ft²) eliminando le zone morte. È in grado di connettere oltre 150 dispositivi contemporaneamente, ed è gestibile facilmente tramite l’app MERCUSYS, che permette di configurare e gestire la rete domestica, nonché di gestire il tempo e i contenuti online dei propri figli. Inoltre, ogni unità Halo dispone di 3 porte Gigabit per connessioni cablate veloci.

Una rete mesh è una tipologia di rete in cui tutti i dispositivi sono connessi tra loro, creando una struttura a maglie. Ciò consente ai dati di viaggiare attraverso più percorsi, aumentando la resilienza della rete e riducendo la dipendenza da un singolo punto di fallimento. In sostanza, e semplificando, invece di avere un unico punto di accesso abbiamo più nodi con il vantaggio di mantenere la qualità del segnale e le performance di rete elevate anche nei punti più lontani dal modem. Se avete una casa particolarmente grande, ma anche banalmente con muri molto spessi, avere una rete Mesh diventa il metodo migliore per connettervi ad internet dalla camera da letto o dallo studio senza pregiudicare (o addirittura meno che dimezzare) le vostre normali prestazioni di rete. È molto comune che gli utenti si abbonino a servizi di rete in FTTH (Fiber to the home) o acquistino gadget tech di ultima generazione che nominalmente dovrebbero offrire prestazioni di navigazione molto elevate, senza tuttavia dotarsi di un modem (e di una rete di satelliti) in grado di sfruttare davvero il massimo della banda disponibile. Non farti sfuggire questa offerta e acquista oggi stesso il TP-Link WiFi 6 Mesh AX1800 approfittando di uno sconto di 50€.

