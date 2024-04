Il Tapo RV30 è in offerta su Amazon ad un OTTIMO prezzo

Il Tapo RV30 è un eccellente robot aspirapolvere lavapavimenti di ultima generazione: attualmente è in offerta su Amazon al prezzo speciale di 269,99€, con un risparmio di 30€ rispetto al prezzo originale di 299,99€. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca una soluzione efficiente e automatizzata per la pulizia di pavimenti e tappeti.

Con una potenza di aspirazione di 4200Pa, il Tapo RV30 è capace di rimuovere detriti e polvere anche dalle fessure più nascoste e dai tappeti. Questa potenza consente una pulizia profonda e accurata, lasciando la tua casa impeccabile.

Grazie alla combinazione di tecnologie LiDAR e Gyro, il Tapo RV30 garantisce una mappatura precisa degli spazi. Questo sistema avanzato permette al robot di evitare omissioni e passaggi ripetuti, assicurando una copertura completa delle aree da pulire.

Il dispositivo non si limita a spazzare: grazie ai suoi 3 livelli di lavaggio, è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato e il grasso da cucina, rendendolo estremamente versatile e adatto per ogni tipo di pavimento.

Il robot supporta il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant, permettendo una gestione semplice e intuitiva. Puoi controllare e programmare il tuo Tapo RV30 anche a distanza attraverso l’app Tapo, cambiando modalità di pulizia o impostando programmazioni personalizzate.

Con una batteria da 5000mAh, il Tapo RV30 può operare fino a 5 ore con una sola carica, permettendoti di coprire grandi superfici senza interruzioni. Inoltre, la funzione di auto-ricarica garantisce che il robot torni alla base quando necessario e riprenda il lavoro da dove era stato interrotto.

Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquista il TP-Link Tapo RV30 a soli 269,99€! Se lo desideri, potrai dividere l’importo in più rate mensili al momento del checkout.