Il tablet in 2K, il vero GIOIELLO della stagione: su Amazon IN SCONTONE

Se sei alla ricerca di un tablet che possa funzionare perfettamente dal primo giorno e per tutto il tempo che tu vorrai, questo modello di Blackview è proprio quello che fa al caso tuo soprattutto ora che è in promozione su Amazon. Se lo metti a confronto con marche ben più conosciute, ti accorgi subito che per un prezzo nettamente inferiore, ti offre delle specifiche tecniche elevate e che davvero possono soddisfarti sotto tutti i punti di vista.

Ti dico soltanto che grazie al coupon che spunti con un solo click, hai l’occasione di farlo diventare tuo con una spesa di soli €239,99 quindi pensaci bene perché presto questa possibilità verrà meno.

Sulle spedizioni non devi farti venire dei dubbi dal momento che sono completamente gratuite e rapide grazie ai servizi Prime garantiti.

Blackview Tab 11: il tablet che ti fa rimanere a bocca aperta

È inutile fare giri di parole soprattutto quando sotto le tue mani ci può essere un tablet così spettacolare come questo di Blackview. Con tanto di display da 10 pollici con risoluzione 2k, l’esperienza che ti regala non può essere che definita come Premium sotto tutti i punti di vista.

A partire dalle prestazioni eccellenti grazie al doppio della RAM che i soliti modelli che avrai già analizzato ti mettono a disposizione e passando per il fatto che sia dual SIM e supporti sia la rete WiFi che il 4G, le certezze sono sempre di più.

Ci sono veramente tante cose da sapere su questo prodotto, ma ti anticipo soltanto che è dotato persino di due fotocamere è la principale ha un obiettivo da 13 megapixel per non avere dubbi sulla qualità. In più la memoria disposizione è già in mensa dal momento che ti mette a disposizione 128 GB di spazio ma se ne hai bisogno, con una semplice microSD puoi espanderla ancora di più.

Infine non può passare inosservata la mega batteria che praticamente non si scarica mai.

Sulla carta, questo tablet firmato Blackview non può che essere il modello vincente di quest’anno. Se sei interessato approfitta del coupon che spunti con un solo click su Amazon e acquistalo con soli €239,99.