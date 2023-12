Il Super-Spazzolino Elettrico con Display è in sconto del -50%!

Il display intelligente di Oclean X10 offre un feedback immediato e visivo sullo spazzolamento, con emoji intuitive che indicano la pressione esercitata, la durata della pulizia e la modalità selezionata. La personalizzazione è al centro dell’esperienza, con la possibilità di creare piani di spazzolamento adatti alle esigenze individuali.

Grazie alla tecnologia WhisperClean, il rumore del motore è ridotto a soli 45 dB, rendendo Oclean X10 un compagno silenzioso e discreto, ideale per l’utilizzo in qualsiasi contesto, anche in ambienti tranquilli. Il sensore di pressione incorporato rileva automaticamente la forza esercitata durante lo spazzolamento, garantendo la sicurezza dentale e gengivale. In caso di pressione eccessiva, lo spazzolino si interrompe, prevenendo possibili danni.

La ricarica rapida di Oclean X10 assicura fino a 60 giorni di autonomia con appena 3 ore di ricarica, liberandoti dalla necessità di frequenti ricariche. Con 5 modalità di spazzolamento (Pulizia, Massaggio, Sensibile, Sbiancamento, Lucidatura) e 5 velocità di pulizia per ciascuna modalità, Oclean X10 offre un’ampia gamma di opzioni personalizzabili per adattarsi perfettamente alle tue esigenze di pulizia.

Il supporto magnetico a parete non solo conserva lo spazzolino in modo pratico ma contribuisce anche a mantenerlo lontano dalla muffa, garantendo un livello superiore di igiene. Il potente motore Maglev di Oclean X10 genera 40.000 micro-vibrazioni al minuto, garantendo una pulizia profonda e efficace nella rimozione di placca e batteri. Con certificazione impermeabile IPX7, Oclean X10 può essere utilizzato in tutta sicurezza sotto la doccia e durante il risciacquo diretto.