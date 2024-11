Il Single's Day Amazon è PAZZESCO: sconto IVA immediato su tanti prodotti

A sorpresa, Amazon ha appena lanciato una promozione sensazionale, perfetta per fronteggiare l’agguerrita concorrenza. Anticipando a tutti gli effetti il Single’s Day, previsto per l’11 novembre, offre la possibilità di ottenere uno sconto immediato del 22% su una marea di prodotti.

Una vera e propria eliminazione dell’IVA – naturalmente l’IVA rimane, ma è possibile ottenere uno sconto immediato del 22%, pari all’importo dell’imposta – che permette di risparmiare sui propri prodotti preferiti.

Per approfittarne bisogna fare in fretta però: le offerte termineranno l’11 novembre. Per scoprire subito tutti i prodotti in promozione, basta collegarsi alla pagina ufficiale dell’evento. Di seguito, troverai una selezione delle 10 migliori occasioni scontate dell’IVA.

Single’s Day su Amazon: le migliori occasioni

Samsung Soundbar HW-S700D/ZF a 233,99€ invece di 299,99€.

Samsung Galaxy S24 FE 128GB a 584,22€ invece di 749€.

De’Longhi AriaDry, deumidificatore a 296,39€ invece di 379,99€.

Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB a 1013,20€ invece di 1298,99€.

Samsung, lavatrice Crystal Clean da 8KG a 262,84€ invece di 336,98€.

Candy Rapidò, asciugatrice da 9KG a pompa di calore a 389,90€ invece di 499,88€.

HP Color Laser MFP 179fnw 4ZB97A, stampante multifunzione a colori, a 210,52€ invece di 269,90€.

Samsung, smart TV 50″ 4K a 284,69€ invece di 364,99€.

LG CordZero, potente aspirapolvere senza fili con autonomia da 120 minuti a 256,61€ invece di 328,99€.

Marshall Stanmore III, speaker Bluetooth super premium, a 271,35€ invece di 389€.

Non perdere alcuna di queste spettacolari occasioni del Single’s Day di Amazon! Se non ti bastano, ricorda che lo sconto del 22% puoi ottenerlo su una marea di prodotti: dai subito un’occhiata e scegli ora i tuoi preferiti. Visualizzerai lo sconto direttamente al momento del pagamento.