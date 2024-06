Il Samsung Smart Monitor M7 è in offerta al MIGLIOR PREZZO di sempre

Un monitor premium perfetto per l’intrattenimento e il lavoro, ma anche un hub intelligente con tantissime funzionalità prese in prestito dal mondo delle Smart TV di ultima generazione. E’ questa la filosofia del Samsung Smart Monitor M7, una soluzione dalle dimensioni generose, ben 43″, che ha dalla sua un numero considerevole di assi nella manica.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo davvero niente male: lo paghi 469€, con un buono sconto sul suo normale prezzo di listino di quasi 560€. 43 pollici sono troppi? Nessuna paura: puoi optare su un modello più piccolo, come l’ottimo Smart Monitor M5 da 27 pollici.

Ha un ricco arsenale di porte, tra cui HDMI, USB-A e USB-C. Non bastasse, trovi anche la connettività Bluetooth e la funzione AirPlay per i tuoi dispositivi Apple. La risoluzione è impressionante: 3840×2160, perfetta per riprodurre i tuoi contenuti UHD 4K preferiti. Del resto, si tratta di una soluzione formidabile per l’intrattenimento.

Il sistema operativo integrato supporta tutte le principali applicazioni per lo streaming, come Netflix, Prime Video e Disney+. Ma non solo. C’è perfino il Gaming Hub, interfaccia interamente dedicata ai videogiochi che ti permette di accedere alle principali piattaforme per il cloud gaming, come quelle di Xbox e NVIDIA. Insomma, ti bastano connessione e controller per riprodurre centinaia di titoli tripla A senza bisogno di una costosa console.

Che aspetti? Non farti scappare questa offerta e acquista subito il Samsung Smart Monitor M7 al prezzo minimo storico di sempre su Amazon.