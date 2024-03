Il Samsung Smart Monitor M5 è in offerta a meno di 200€ (-33%)

Il Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici offre un’esperienza unica, coniugando le funzionalità di un monitor tradizionale con quelle di una Smart TV e di un hub per la casa intelligente. Attualmente è proposto a un prezzo eccezionalmente vantaggioso di 199,90€, grazie a uno sconto del 33% sul prezzo consigliato di 299,00€.

Questo dispositivo si distingue per il suo Smart Hub integrato, che consente l’accesso a una vasta gamma di app per lo streaming OTT come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+. La possibilità di navigare tra le app utilizzando semplicemente un telecomando, senza la necessità di un PC, rende l’esperienza utente estremamente comoda e intuitiva.

La connettività multipla è un altro punto di forza del Samsung Smart Monitor M5, che può essere collegato facilmente a PC, smartphone e console di gioco tramite HDMI, Bluetooth o Airplay. Questa flessibilità lo rende adatto a svariati usi, dalla produttività lavorativa al gaming, fino allo streaming di contenuti multimediali.

Il design sottile e senza bordi su tre lati, unito alla risoluzione Full HD e al supporto HDR10, garantisce una qualità dell’immagine superiore, con colori vivaci e dettagli nitidi. Le tecnologie Eye-Saver e Flicker-Free riducono l’affaticamento degli occhi, assicurando una visione confortevole anche durante lunghi periodi di utilizzo.

L’integrazione con Samsung Gaming Hub trasforma il monitor in una piattaforma di gioco completa, permettendo di accedere ai migliori titoli di gaming senza necessità di PC o console. Inoltre, con l’app Smart Things, il monitor diventa il fulcro della casa intelligente, consentendo di controllare dispositivi smart come luci e termostati direttamente dal monitor.

Il Samsung Smart Monitor M5 si propone come una soluzione all-in-one ideale per chi cerca la qualità di un monitor Full HD, la versatilità di una Smart TV e le funzionalità di un hub per la casa intelligente, il tutto racchiuso in un dispositivo elegante e a un prezzo vantaggioso di 199,90€.