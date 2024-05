Il Samsung Galaxy S24 è in offerta su Amazon con un imperdibile sconto di 200€

Il Samsung Galaxy S24 è l’ultima aggiunta alla linea di smartphone di punta di Samsung, presentando diverse migliorie rispetto al modello precedente. Andiamo diretti al punto: è il miglior flagship essenziale del momento e oggi può essere tuo ad un prezzo davvero speciale. E’ già in offerta con un generoso sconto del 20%: lo paghi solamente 798€ invece di 989€ – e pagando con Cofidis potrai dividere l’importo in più rate mensili.

Con uno schermo da 6,2 pollici LTPO Dynamic AMOLED 2X, offre una risoluzione di 2340×1080 pixel e una luminosità di picco di 2600 nits, rendendolo estremamente luminoso e vivace anche sotto la luce diretta del sole. Il display supporta una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz, che contribuisce a un’esperienza visiva fluida e al risparmio energetico​.

Sotto il cofano, il Galaxy S24 è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che garantisce prestazioni rapide e reattive. Il comparto fotografico del Galaxy S24 include una fotocamera principale da 50MP, un’ultragrandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. Anche se l’hardware della fotocamera è simile a quello del Galaxy S23, le prestazioni sono state leggermente ottimizzate, offrendo scatti diurni vividi e ben contrastati e zoom di alta qualità.

La batteria da 4000mAh del Galaxy S24 offre una buona autonomia, supportata da un’efficienza energetica migliorata grazie al display LTPO. Insomma, davvero niente male in tutto quello che fa: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito per risparmiare il 20%. Ti segnaliamo che hai ancora pochissimi giorni per approfittare di una promo davvero ghiotta: se lo registri sul sito di Samsung entro il 6 giugno, in omaggio ricevi il nuovo Galaxy Watch6.