Xiaomi ha programmato un evento per il lancio dei nuovi prodotti del 2021 il prossimo 29 marzo; sarà ospitato in Cina e sarà uno show live (digital) con un occhio puntato anche ai mercati globali. La società ha confermato che lancerà gli smartphone Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, insieme a un laptop Mi Notebook Pro e una nuova lavatrice MIJIA.

Xiaomi Mi Mix 4: ci siamo quasi, finalmente

Ci aspettavamo che l’azienda lanciasse anche un dispositivo della serie Mi Mix nello stesso evento e ora sembra che Xiaomi ora lo ha confermato. Sebbene la società abbia confermato che lo smartphone dell’iconica serie sarà annunciato il 29 marzo, non ha rivelato nessun altro dettaglio relativo a questo dispositivo.

Se dobbiamo credere ai rapporti recenti, allora questo nuovo prodotto della gamma Mi Mix dovrebbe essere il primo pieghevole dell’azienda. Come abbiamo recentemente riportato, il device ha già superato la certificazione 3C.

Al momento, non si sa molto sul foldable del brand cinese, ma si ritiene che il telefono potrebbe far parte della gamma più particolare di sempre, che l’azienda tende ad utilizzare per i suoi dispositivi sperimentali. Questo smartphone 5G avrà probabilmente un design a cerniera simile a quello del Galaxy Z Fold2, con una piega verso l’interno.

Sulla base dei rapporti precedenti, si ipotizza che il telefono disponga di una dimensione del display di circa 7 pollici con il supporto per una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Potrebbe essere alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 e presentare un sensore principale da 108 MP nel modulo fotografico posteriore. Potrebbe eseguire MIUI 12 e contenere una batteria da 5.000 mAh.

Se la società presenterà effettivamente uno smartphone pieghevole sotto forma di Mi MIX all’evento del 29 marzo, allora Xiaomi rientrerà tra i pochissimi marchi che hanno un dispositivo in questa categoria, che attualmente include Samsung, Huawei e Motorola. Cosa ne pensate? L’hype è alle stelle!

