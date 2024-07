Il rimedio GENIALE contro il prurito da puntura di zanzara è in SCONTO su Amazon (-35%)

Beurer BR 60 è un dispositivo geniale che ti permette di alleviare facilmente il fastidioso prurito da puntura di zanzara o provocato dal morso di un altro insetto. Prima di spiegarti come funziona, ti diciamo subito che puoi acquistarlo su Amazon in sconto a soli 19,99 euro invece di 30,99, con spedizione Prime che assicura la consegna immediata.

Come funziona il dopopuntura di Beurer in offerta

Il dispositivo è dotato di una tecnologia innovativa che applica un calore mirato sulla zona interessata che riduce prurito e gonfiore in un attimo. Un sistema che da una parte allevia i sintomi e dall’altra accelera anche il processo di guarigione, rendendolo più piacevole.

Puoi scegliere tra due programmi differenti: il primo è specificamente progettato per le persone con pelle sensibile, l’altro per tutti gli altri tipi di pelle. Basta premere brevemente il pulsante di attivazione per iniziare a ridurre il prurito.

Il grosso vantaggio, come avrai capito, è che il dispositivo fa uso soltanto del calore senza sostanze chimiche: in questo modo è sicuro anche per bambini, donne in gravidanza e altri soggetti fragili. Un modo naturale, seppur arrivi da un dispositivo elettronico, per risolvere uno dei grossi fastidi dell’estate.

