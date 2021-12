Il Redmi K50 è alle porte: certificato e pronto al lancio

Il futuro flagship del sub brand di Xiaomi, il famigerato Redmi K50, ha appena ottenuto la certificazione TENAA. Questo potrebbe significare che il device sarà lanciato nei primi mesi del 2022.

Redmi K50: certificato dal TENAA

L'OEM cinese ha recentemente lanciato i telefoni di punta Xiaomi 12, 12X e 12 Pro in Cina. Ora, il suo sottomarchio sembra prepararsi per introdurre sul mercato gamma Redmi K50.

Se dovesse arrivare troppo in anticipo, potrebbe avere un impatto negativo sulle vendite dei terminali Xiaomi 12. Quindi, è probabile che diventi ufficiale a gennaio o febbraio 2022. Tuttavia, sembra che il lancio del primo flagship della serie K50 potrebbe non essere troppo lontano in quanto ha ottenuto l'approvazione dall'autorità cinese del TENAA.

Un prossimo telefono Redmi con numero di modello 21121210C ha ricevuto l'approvazione da TENAA. Sfortunatamente, l'elenco non ha informazioni sulle sue specifiche tecniche. Lo stesso modello era già stato visto nel database del sito di certificazione CMIIT all'inizio di questo mese.

Le voci che circondano il modello 21121210C hanno affermato che potrebbe essere uno smartphone da gaming della serie K50. Si ipotizza che il dispositivo verrà fornito con un pannello OLED con un design a perforazione e protezione Gorilla Glass Victus. Lo schermo dovrebbe supportare una frequenza di aggiornamento di 120Hz o 144Hz. Verrà preinstallato con il sistema operativo Android 12 basato su MIUI 13.

È probabile che il K50 Gaming sia dotato del chipset Dimensity 9000. La configurazione della fotocamera posteriore potrebbe includere un sensore principale Sony IMX686 da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 13 megapixel, uno snapper telemacro da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. Si ipotizza che esista una variante premium del telefono dotata di una snapper principale Samsung HM2 da 108 megapixel.

Non di meno, si ipotizza che il telefono venga venduto come POCO F4 GT nei mercati internazionali.