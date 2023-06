Il Red Friday MediaWorld l'ha fatto di nuovo: questo Honor è SCONTATISSIMO

Il Red Friday lanciato da MediaWorld in questo inizio di giugno continua a stupire. L’ultima “bomba” è stata sganciata stamattina, con protagonista Honor Magic 5 Lite, il nuovo medio gamma della casa asiatica bellissimo da vedere, con un autonomia eccezionale e un display destinato a fare scuola in questa fascia di prezzo. Già, il prezzo: dopo il lancio di fine febbraio a 389,99 euro, ora con l’ offerta del Red Friday MediaWorld si può acquistare a 269,99 euro, in virtù del 30% di sconto. Il telefono è disponibile al ritiro in negozio, così non dovrai pagare nulla nemmeno per le spese di spedizione.

Red Friday MediaWorld accende i riflettori su Honor Magic 5 Lite

Oggettivamente il design del Magic 5 Lite è bellissimo. D’accordo, forse i superlativi non ci azzeccano molto, ma è sotto gli occhi di tutti come a questo giro Honor abbia sfornato uno smartphone capolavoro. A questo punto qualcuno potrebbe obiettare che è il “solito” bello che non balla, ma non è così. Perché – e questa è la notizia – ha anche tanta sostanza a bordo. Iniziando dal display, un AMOLED da 6,67 pollici leggermente curvo ai lati, con refresh rate a 120Hz e risoluzione FullHD+.

La magia sta anche nella durata della batteria. Con un uso intenso è possibile completare due giorni senza mai dover caricare lo smartphone: è la batteria definitiva? Bene anche dal punto di vista del comparto camere, dove a brillare è la fotocamera principale da 64MP. Pollice in alto sia per il dettaglio delle immagini che soprattutto per il bilanciamento dei colori.

Approfitta ora dell’ultima offerta del Red Friday di MediaWorld per risparmiare 120 euro sul prezzo di listino dell’Honor Magic 5 Lite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.