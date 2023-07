Il RE dei top di gamma CROLLA su Amazon: OPPO Find X5 Pro giù del 38%

Il Prime Day di Amazon parte subito con il piede giusto e ti dà la possibilità di mettere le mani sul potentissimo OPPO Find X5 Pro a un prezzo molto conveniente. Grazie a uno sconto shock immediato del 38%, infatti, il top di gamma Android del colosso cinese crolla di ben 500€.

Il telefono di OPPO non ha quasi bisogno di presentazioni, del resto basta un rapido sguardo per comprendere fin da subito che si tratta di un device di fascia pro: il design è eccezionale, è sottile, leggero e monta una scheda tecnica che ti garantisce potenza bruta in ogni momento della giornata.

OPPO Find X5 Pro è il gioiellino top di gamma da prendere su Amazon

OPPO Find X5 Pro monta un eccellente pannello AMOLED super smooth a 120 Hz con una calibrazione dei colori senza pari: guardare video ad altissima risoluzione è una gioia per gli occhi. Sotto il cofano, inoltre, trova posto un potentissimo processore octa core con ben 12 GB di RAM a disposizione per avviare in un istante qualsiasi tipo di app, mentre la batteria da 5000 mAh ha dalla sua la ricarica rapida da 80W – ti bastano appena 30 minuti per continuare a utilizzare il telefono per 1 giorno intero.

OPPO Find X5 Pro è anche un telefono Android amatissimo dai fan delle foto: il merito è la spettacolare fotocamera tripla posteriore realizzata in collaborazione con Hasselblad, un nome che ben conosce chi se ne intende di foto. Il sensore principale da 50 MP è calibrato per offrirti risultati sbalorditivi in ogni livello di luminosità, il tutto per regalarti foto e video mozzafiato per rivivere i momenti a te più cari.

Insomma, OPPO Find X5 Pro è il top di gamma che non devi assolutamente farti scappare con queste offerte del Prime Day; mettilo subito nel carrello e preparati a un’esperienza di utilizzo che ti lascerà senza fiato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.