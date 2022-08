Il programma di riparazione dei MacBook "fai da te" non è affidabile

Pochi giorni or sono, Apple ha comunicato che fornirà dei servizi e dei programmi per la riparazione self service (fai da te) relativa ai suoi laptop MacBook Pro e Air con processore Apple Silicon M1.

In poche parole, gli utenti interessati che vorranno aggiustare in casa i propri device potranno ottenere un kit di manualistica e di parti e componenti originali tramite un servizio apposito della mela. Bello, vero? In realtà non proprio, perché, secondo quanto affermato dagli esperti di iFixit, sembra che l’approccio dell’azienda di Cupertino non sia poi così eccellente.

Come funziona il programma di riparazione self per MacBook?

Il noto tecnico di iFixit Sam Goldheart ha appena detto che, con questo sistema, Apple ha reso il MacBook Pro “ancora più difficile da riparare”. Il motivo di questa affermazione? Semplice: il processo è molto costoso e serve molto tempo per riparare e cambiare le batterie del laptop.

L’azienda di Tim Cook non permette infatti alle persone di comprare una batteria da sola per il portatile ma si deve ordinare un’intera sezione chiamata “Top Case”. I clienti non si troveranno così a sostituire solo l’accumulatore ma anche le parti che comprendono il “Top Case”.

Cosa comprende la Top Case? Sicuramente la tastiera, gli speaker, la batteria e non solo. Pensate che queste parti per il MB Pro da 14″ costano 527 dollari, una cifra superiore di 200 $ rispetto a quella richiesta da un Apple Store ufficiale per la sostituazione della sola batteria.

Dulcis in fundo, il manualetto dell’azienda ha ben 162 pagine; se l’utente poi non ha il kit di accessori ha un costo di 49 dollari. Sembra quasi che la compagnia di Cupertino non voglia farvi eseguire le riparazioni da soli. Tutto ciò non ha enso: perché allora ha creato il programma? Cercheremo di scoprirlo nei prossimi giorni.

