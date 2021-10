Il primo porto ferroviario 5G in Europa? È di Huawei e Vodafone

Huawei ha appena firmato un accordo con Vodafone volto alla costruzione del primo porto ferroviario intelligente 5G in Europa.

Huawei e Vodafone insieme per un progetto unico da noi

Di fatto, stiamo parlando del primo porto ferroviario intelligente d'Europa gestito da una rete privata 5G; si scopre che questo sarà presto realizzato grazie a un accordo di cooperazione firmato dal colosso cinese di Ren Zhengfei e il provider Vodafone.

Dopo il completamento, questo diventerà il più grande hub ferroviario di trasporto multimodale intelligente d'Europa e il primo a utilizzare una rete privata 5G per le comunicazioni interne e il funzionamento dei dispositivi tecnologici.

La rete 5G del progetto portuale sarà fornita da Vodafone Hungary e Huawei Technologies Hungary. Sarà utilizzato per controllare a distanza le gru giganti completamente semoventi del terminal. Queste gru saranno in grado di eseguire movimenti uniformi e precisi e il terminal sarà in grado di gestire fino a 1 milione di container da 20 piedi (TEU) all'anno dopo il suo completamento nel primo trimestre del 2022.

Colin Cai Lingyu, CEO di Huawei Technologies Hungary, ha dichiarato alla cerimonia della firma che questa è la prima volta che l'azienda utilizza la tecnologia 5G per potenziare il tradizionale settore della logistica ferroviaria in Europa e realizzare il controllo remoto delle gru attraverso le reti di quinta generazione.

Con i vantaggi tecnici della tecnologia 5G, come l'alta velocità, i ritardi ridotti e l'elevata capacità, i lavoratori dovranno solo sedersi nella sala di controllo centrale e utilizzare il video ad alta definizione restituito dal 5G per completare l'operazione in remoto, e questo dovrebbe migliorare l'ambiente di lavoro ed efficienza operativa.

Il vice segretario di Stato ungherese per la digitalizzazione, Károly Balázs Solymár, ha dichiarato che il governo sta dedicando particolare attenzione alle soluzioni industriali basate sul 5G, con l'industria della logistica come obiettivo. L'Ungheria utilizzerà la tecnologia digitale all'avanguardia per realizzare ulteriori innovazioni in futuro, aumentando così ulteriormente la sua competitività.