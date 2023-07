Il Prime Day ti REGALA OPPO Find X5: su Amazon costa il 47% in meno

Il Prime Day di Amazon parte immediatamente in quarta e sorprende con un mega sconto del 47% per l’ottimo smartphone Android di fascia alta OPPO Find X5. Con un risparmio immediato di 470€, infatti, il terminale Android di OPPO può essere tuo con una spesa di 529€ con consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Per chi ancora non conoscesse il telefono di OPPO, si tratta di un dispositivo con un bellissimo design e una scheda tecnica potentissima per un’esperienza di utilizzo senza mai un passo falso.

Solo con il Prime Day di Amazon OPPO Find X5 costa 470€ in meno

Il primo impatto con il telefono ti ipnotizza grazie all’epico pannello AMOLED da 6.55 pollici con refresh a 120 Hz e una perfetta calibrazione dei colori. Alimentato da una batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida, OPPO Find X5 monta un potentissimo processore octa core e tanta RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Il device di OPPO è anche apprezzato da milioni di utenti per il suo comparto fotografico di primo livello; il modulo triplo sul retro, infatti, monta un sensore principale da 50 MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione.

Con queste premesse hai davvero a portata di mano un top di gamma di qualità altissima al prezzo di un comune smartphone di fascia media; mettilo subito nel carrello e sfrutta il Prime Day di Amazon per riceverlo direttamente da a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.