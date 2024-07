Il Prime Day è già qui: tecnologia Amazon in FUORITUTTO con il 2 X 1

L’Amazon Prime Day, edizione 2024, inizierà il prossimo 16 luglio e terminerà il giorno successivo. Tuttavia, a sorpresa il colosso dell’e-commerce ha lanciato una serie di offerte anticipate dedicate sua migliore tecnologia.

Nello specifico, ci sono tre occasioni imperdibili per portare a casa i suoi smart speaker e smart display pagandone praticamente solo uno (in sconto) e ricevendone due. Continua a leggere per scoprire quali sono gli articoli in promozione e come approfittare di queste occasioni.

Amazon Prime Day in anticipo con il 2 X 1

È fondamentale specificare che, come suggerisce il nome della campagna promozionale stessa, queste occasioni sono dedicate esclusivamente agli abbonati ai servizi Prime. Se non lo hai mai fatto, il momento è perfetto per aver modo di provarli completamente gratis per 30 giorni, avendo così la possibilità di sfruttare al massimo le giornate di sconti del 16 e 17 luglio prossimi.

Per approfittarne, basta iscriversi in modo completamente gratuito (il rinnovo a 4,99 € al mese è automatico, ma non vincolante: puoi disdire in qualsiasi momento).

Il 2 × 1 del momento riguarda due smart speaker e un modello di smart display. Entrambi ti offrono la possibilità di interagire al massimo con l’assistente vocale Alexa, avendo addirittura la possibilità (nel caso del dispositivo con display) di guardare oltre che di ascoltare le sue risposte su migliaia di argomenti differenti. Un potenziale praticamente illimitato, che passa dalla gestione della casa intelligente alla richiesta di informazioni di qualsiasi genere, fino alla addirittura alla fruizione di contenuti in streaming sullo schermo, quando disponibile.

Echo Pop: il più bello in assoluto

Un oggetto di design, ricco di tecnologia. Uno smart speaker che ora prendi a 18,99€ al prezzo, approfittando della promozione! Il risparmio complessivo è del 65% addirittura.

Infatti, il prezzo pieno del prodotto è di 54,99€, ma – in sconto – è disponibile a 37,98€. A questo super prezzo bisogna aggiungere la promo 2 X 1: grazie a lei, per ognuno acquistato, il secondo è gratis! A conti fatti, ogni dispositivo lo prendi a 18,99€ soltanto. Per approfittarne, segui questi step:

annota il codice sconto ” ECHOPOP “;

” ECHOPOP “; metti il prodotto nel carrello (devi metterne due ovviamente, ci sono diversi colori a disposizione);

(devi metterne due ovviamente, ci sono diversi colori a disposizione); applica il codice promozionale prima di pagare.

Echo Dot 5 con sensore di temperatura integrato

Anche Echo Dot 5 è particolarmente bello, ma è anche un modello più avanzato rispetto a Pop. Infatti, integra un termometro di precisione, in grado di fornire aggiornamenti in tempo reale sul livello di temperatura ambientale. Tutto quello che dovrai fare è chiederglielo e ascoltare la risposta! In questo caso, hai la possibilità di prendere 2 unità a 51,98€ appena semplicemente facendo così:

copia il codice ” ECHODOT ” fra gli appunti;

” ECHODOT ” fra gli appunti; metti due unità di smart speaker nel carrello;

incolla il codice prima di finalizzare l’ordine.

Echo Show 5: guarda, oltre a sentire

Per chi desidera avere il massimo, allora questo smart display è quello da scegliere. Si tratta dell’ultima edizione dell’iconico dispositivo con pannello da 5,5″ ad altissima visibilità. Oltre a vedere le risposte che l’assistente vocale è in grado di fornire, potrai addirittura sfruttarlo per guardare i tuoi contenuti in streaming da diverse piattaforme.

In questo caso, un solo dispositivo lo prendi a 109,99€, mentre 2 puoi portarli a 117,98€ soltanto: un vero affare! Segui questi step semplicissimi per approfittarne:

copia il codice ” ECHOSHOW5 “;

” ECHOSHOW5 “; metti due smart display nel carrello ;

; incolla il codice prima di completare l’ordine.

In tutti questi casi, ovviamente, godi di spedizioni veloci e senza il minimo costo aggiuntivo, grazie ai servizi Prime. Ufficialmente, l’offerta termina il 15 luglio alle 8:59 del mattino, tuttavia siamo certi che le scorte finiranno molto prima: con questi sconti, e questi prezzi, nessuno se li lascerà scappare! Un anticipo di Amazon Prime Day spumeggiante al quale seguiranno offerte strepitose, a partire dal 16 luglio!