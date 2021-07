Il Play Store per Wear OS ha appena ottenuto un design tutto nuovo, stando a quanto si apprende online. Se ricordate, Google ha stretto una partnership con Samsung al fine di sviluppare un nuovo sistema operativo nato dalla fusione di Wear OS e Tizen. Anche se non conosciamo ancora il nome ufficiale del nuovo sistema operativo indossabile, questo dovrebbe fare il suo debutto durante il lancio della serie Galaxy Watch 4. Prima del loro arrivo, BigG ha iniziato a rilasciare un aggiornamento del design del Play Store per gli smartwatch.

Play Store per WearOS: cosa cambia?

Le informazioni sulla nuova interfaccia sono state condivise per la prima volta da un utente su Reddit e segnalate per prime da 9to5Google. L'utente, che si chiama Suunto 7, ha condiviso schermate che mostrano le differenze tra la vecchia e la nuova UI.

Possiamo notare che l'OEM di Mountain View ha abbandonato i blocchi rettangolari optando per quelli a forma di pillola i quali, a nostro avviso, sembrano essere ancora più belli del previsto.

Anche le icone delle app sono state ridisegnate. Non solo sono più piccole, ma non presentano più la forma precedente. Infine, si nota che la dimensione del carattere è stata ridotta e l'icona di ricerca è stata cambiata, passando così dal colore verde a quello bianco. Queste modifiche rendono l'interfaccia utente più pulita e adatta ai display di piccole dimensioni.

Al momento, questa sembra essere l'unica segnalazione di un aggiornamento. Google sta probabilmente effettuando un'implementazione di prova e, una volta che avrà capito che non ci sono bug critici, dovremmo vedere un rollout globale per tutti non appena il software sarà reso pubblico.

Manca poco, ma siamo sicuri che questo s.o. sarà in grado di segnare una rivoluzione rispetto al passato. Non dobbiamo fare altro che sederci comodi e attendere. L'11 agosto, giorno dell'evento Samsung Galaxy Unpacked, è fra poco più di un mese.

