Il OnePlus 12 5G è finalmente in offerta ad un SUPER prezzo

Il OnePlus 12 è un autentico gioiello ed è indiscussamente uno dei più interessanti top di gamma sul mercato. Con l’attuale offerta su Amazon che lo propone a 893,75€, rispetto al prezzo consigliato di 1.099,00€, è un’opportunità irripetibile per chi cerca il non plus ultra della tecnologia a un prezzo vantaggioso.

Il comparto fotografico, ancora una volta in collaborazione con Hasselblad, è il vero punto di forza di questo flagship phone. La combinazione di una fotocamera principale da 50 MP con OIS, un grandangolo da 48 MP, e una telecamera per ritratti da 64 MP, tutte calibrate con l’assistenza hardware di Hasselblad, garantisce una qualità d’immagine senza precedenti. L’algoritmo proprietario TurboRAW HDR offre una gamma dinamica e precisione dei colori paragonabili a quelle di una reflex digitale, portando l’esperienza fotografica su smartphone a un nuovo livello.

Sotto il cofano, il OnePlus 12 5G sfoggia il potentissimo Snapdragon 8 Gen 3, supportato da un massimo di 16 GB di RAM e grafica di nuova generazione abilitata per il ray-tracing. Questa configurazione assicura un’esperienza utente fluida e reattiva, sia che si tratti di gaming ad alta intensità che di uso quotidiano. La funzionalità RAM-Vita ottimizza le app più utilizzate, garantendo stabilità e una riattivazione istantanea delle applicazioni.

L’autonomia è garantita da una batteria da 5400 mAh, supportata dalla tecnologia di Ricarica SUPERVOOC a 100 W, che consente di raggiungere il 100% di carica in soli 26 minuti, e dalla Ricarica senza fili a 50 W per una carica completa in 55 minuti. Il Battery Health Engine e il Charge De-aging assicurano inoltre che la velocità di ricarica e le prestazioni della batteria rimangano ottimali nel tempo.

Il display AMOLED Super Fluid 2K da 6,82″ con tecnologia LTPO avanzata, capace di variare dinamicamente la frequenza di aggiornamento da 1Hz a 120Hz, insieme al supporto per Dolby Vision HDR, colore a 10 bit e HDR10+, promette un’esperienza visiva straordinariamente immersiva e vivida.

OxygenOS 14, basato su Android, porta l’esperienza utente a un nuovo livello di fluidità e affidabilità, con un design Aquamorphic che semplifica l’interfaccia visiva e garantisce prestazioni stabili e affidabili in ogni situazione. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 900€!