Il nuovo Reno11 F 5G è in pre-ordine su OPPO Store al prezzo scontato di 369,99€ (maxi bundle)

Su OPPO Store è arrivato il nuovo Reno11 F 5G, protagonista di un’ottima offerta di lancio: sul sito ufficiale di OPPO è in pre-ordine al prezzo scontato di 369,99 euro, con in omaggio un ricco bundle. In più chi vuole potrà scegliere se pagare in 3 o in 10 rate a interessi zero a partire da 37 euro al mese con PagoDIL (se la preferenza ricade sulle 3 rate il metodo di pagamento da selezionare è ScalaPay).

Batteria come nuova anche dopo quattro anni, comparto camere superiore alla media con sensore da 64 megapixel e display AMOLED da 1 miliardi di colori: questi i principali punti di forza di OPPO Reno11 F 5G, che si candida a diventare uno dei best buy della fascia media.

OPPO Reno11 F 5G in offerta lancio a 369,99 euro con un maxi bundle

La promo di lancio prevede un unico bundle con protagonista il Reno11 F insieme ai seguenti accessori:

cover ufficiale in PC TPU alluminio (gratis invece di 19,99 euro)

caricabatterie ufficiale SUPERVOOC da 67W (gratis invece di 39,99 euro)

auricolari OPPO Enco Free2i (gratis invece di 99,99 euro)

activity tracker OPPO Band2 (gratis invece di 69,99 euro)

Soltanto il valore degli accessori regalati con il pre-ordine del nuovo medio di gamma del marchio OPPO ammonta a 230 euro, centesimo più centesimo di meno. In più è possibile godere della spedizione gratuita e della possibilità di restituire il prodotto entro 14 giorni dalla data di acquisto qualora non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

L’offerta di lancio di OPPO Reno11 F 5G è disponibile su questa pagina fino al prossimo 31 marzo.