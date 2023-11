Il nuovo POCO C65 subito in offerta a 129€ sul Mi Store

Da oggi pomeriggio sul Mi Store, il negozio ufficiale di Xiaomi, c’è un nuovo protagonista: si chiama POCO C65, uno smartphone che per le sue caratteristiche è destinato a diventare il nuovo punto di riferimento della fascia bassa del mercato.

Dalle 13:00 di oggi è disponibile in offerta lancio a 129,90€ invece di 149,90€, con le spese di spedizione gratuite. L’offerta la trovi su questa pagina.

POCO C65 in offerta lancio a meno di 130€ sul Mi Store

Annunciato due settimane esatte fa a livello globale, il nuovo POCO C65 ha tutto per rientrare nella fascia media, ma presenta un prezzo a cui di solito si trovano i migliori smartphone di fascia bassa. Ecco perché fin da ora è possibile definirlo un best buy, un telefono che si distingue per l’eccezionale rapporto qualità-prezzo.

È dotato di un display da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz. A bordo troviamo un processore octa core MediaTek Helio G85, affiancato da 128 GB di memoria interna e 6 GB di RAM, a cui si aggiungono il sistema operatiovo Android 13 con MIUI 14 personalizzata per POCO, il supporto al Bluetooth 5.3 e alle reti 4G più il Wi-Fi 802.11 ac.

Gli altri due punti di forza del nuovo telefono sono il comparto camere e la batteria. Per quanto riguarda il primo, abbiamo una camera principale da 50 MP con apertura focale f/1.8, una macro da 2 MP (f/2.4) e una camera anteriore da 8 MP con apertura focale f/2.0. Riguardo all’autonomia, il modello C65 di POCO monta una batteria da 5.000 mAh.

Come da titolo, puoi acquistarlo sul Mi Store in offerta lancio a 129,90€. La promozione sarà valida fino al prossimo 27 novembre o esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.