Il Nothing Phone (2) è in offerta su Amazon a soli 539€

Il Nothing Phone (2) ha dalla sua una combinazione unica di design, funzionalità e performance. Oggi può essere tuo ad appena 539,00€, grazie ad un generoso sconto sul suo normale prezzo di 629€.

Il sistema operativo Nothing OS 2.0 introduce una fresca identità visiva che permette una personalizzazione profonda, dall’aspetto delle app alla disposizione dei widget, offrendo un’esperienza utente unica e personalizzata. La nuova Glyph Interface, con la sua capacità di assegnare diverse sequenze di luci e suoni per ogni tipo di contatto o notifica, contribuisce a rendere il Nothing Phone (2) uno degli smartphone più carismatici e futuristici sul mercato.

Il comparto fotografico primeggia grazie al sensore anteriore da 32MP per selfie da paura. Sulla scocca posteriore troviamo invece un modulo con un sensore principale da 50MP, per scatti impeccabili grazie a tecnologie come HDR avanzato, Motion Capture 2.0, Night Mode e Super Res Zoom 2x.

Il display LTPO OLED da 6,7″ del Nothing Phone (2) promette una qualità visiva eccezionale, con una luminosità massima di 1600 nit e la protezione del Gorilla Glass 5. La tecnologia LTPO consente una gestione intelligente della frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, bilanciando in modo ottimale prestazioni e consumo energetico.

La batteria da 4700 mAh supporta una lunga durata di utilizzo, con la possibilità di una ricarica rapida in soli 55 minuti e la compatibilità con la ricarica wireless Qi.

Il cuore del device è l’avanzato chipset Snapdragon 8+ Gen 1, che garantisce prestazioni di primo livello anche quando riproduci le applicazioni più esigenti.

Il Nothing Phone (2) è una scelta intrigante per chi desidera distinguersi con uno smartphone che combina design innovativo, prestazioni elevate e un’esperienza utente personalizzabile. Acquistalo subito a meno di 540€!