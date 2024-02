Il Multicooker 15 in 1 di Moulinex è anche una Friggitrice ad Aria

Con questo elettrodomestico avrai un aiuto sostanziale in cucina. Parliamo del Multicooker Moulinex Turbo Cuisine & Fry che è in grado di garantire ben 15 funzioni in 1! Il prezzo originale si attesta sui 199,00€ ma, grazie allo sconto Amazon, potrai pagarlo solamente 149,99€! Scopriamo ora tutte le sue caratteristiche peculiari.

Tutte le caratteristiche del Multicooker Moulinex

Questo Multicooker è ricco d’accessori, a partire dall’Extra Crisp Lid, grazie al quale potrai friggere ad aria i tuoi piatti preferiti, ottenendo una consistenza croccante e deliziosa con un ridotto quantitativo di olio. La tecnologia Extra Crisp Air-Fry ti garantisce pietanze gustose e salutari, mantenendo intatta la bontà dei tuoi cibi.

Non manca neanche la cottura a pressione elettrica ultrarapida, attraverso cui risparmierai tempo prezioso in cucina. Non dovrai più preoccuparti di monitorare costantemente la cottura: il multicooker si occupa di tutto, permettendoti di dedicarti ad altre attività mentre prepari i tuoi piatti preferiti.

Con questo Multicooker, la tua esperienza in cucina diventa più semplice e intuitiva che mai. Non ti basterà far altro che selezionare il programma desiderato con facilità tramite la manopola o l’interfaccia touch sul coperchio. Il display intuitivo ti consente di controllare la temperatura, il tempo di cottura e le impostazioni con pochi tocchi, garantendoti risultati perfetti ogni volta.

Un altro accessorio è la Spherical Bowl, che offre una distribuzione uniforme del calore, assicurando che i tuoi piatti siano cotti alla perfezione da ogni angolo. Ma queste sono solo alcune delle funzioni disponibili che questo Multicoooker di Moulinex ti offre.

Grazie al Multicooker Moulinex Turbo Cuisine & Fry, le tue preparazioni saranno fortemente semplificate. Fallo tuo per soli 149,99€.