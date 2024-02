Il Motorola Moto G84 5G è in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile

Il Motorola moto g84 5G è uno smartphone che offre prestazioni all’avanguardia e una serie di caratteristiche avanzate, attualmente disponibile con uno sconto del 29% a soli 213,90€ rispetto al prezzo consigliato di 299,90€.

Questo dispositivo vanta una fotocamera Ultra Pixel da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, consentendo di scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa luminosità e di registrare video fluidi grazie alla stabilizzazione ottica delle immagini.

Il display pOLED da 6.55 pollici offre un’esperienza cinematografica immersiva con un elevato contrasto e una ricca gamma di colori realistici, ideale per godersi l’intrattenimento multimediale in alta definizione. L’audio multidimensionale con Dolby Atmos, Audio spaziale Motorola, audio in alta risoluzione e altoparlanti stereo garantiscono un’esperienza sonora coinvolgente e immersiva.

Grazie alle prestazioni 5G all’avanguardia supportate dal processore Snapdragon 695, il Motorola moto g84 5G consente di sfruttare al massimo la velocità della rete 5G per un’esperienza di navigazione e streaming fluida e senza interruzioni. La batteria da 5000 mAh e la ricarica TurboPower 30W assicurano ore di autonomia in pochi minuti di ricarica, consentendo di lavorare e giocare in libertà senza doversi preoccupare di rimanere senza batteria.

Inclusa nella confezione è anche una cover protettiva per garantire la sicurezza e la durabilità del dispositivo nel tempo. Con un design elegante e prestazioni all’avanguardia, il Motorola moto g84 5G rappresenta un’ottima scelta per chiunque sia alla ricerca di un cellulare affidabile e versatile a un prezzo conveniente. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un forte risparmio!