Il MONITOR OLED di Samsung crolla a 200€ in meno!

I pannelli OLED sono i migliori in assoluto. Questo perché la loro tecnologia permette di raggiungere contrasti infiniti, con neri più profondi e dettagli più definiti anche nelle scene più scure. L’unico loro limite è il prezzo, spesso davvero esagerato. Con questo sconto Amazon, però, non ci sono più scuse per non prenderne uno. Più nello specifico, parliamo di Samsung Odyssey OLED G6 che, dai classici 899,00€ di listino, crolla ad appena 699,00€!

Tutte le caratteristiche del monitor OLED Samsung

Le immagini prodotte dal pannello OLED del Samsung Odyssey OLED G6 sono straordinarie, con neri perfetti. Questo permette di vedere ogni dettaglio con una chiarezza impressionante, sia nelle scene luminose che in quelle più scure. La luminosità di 250 nit e la gamma di colori più ampia garantiscono una rappresentazione accurata e realistica di ogni immagine, rendendolo perfetto anche per lavorare.

La fluidità e la reattività offerte da questo monitor sono senza pari. Con un refresh rate di 360 Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 ms, ogni movimento sullo schermo è nitido e preciso, permettendo ai giocatori di reagire istantaneamente a qualsiasi situazione. La tecnologia AMD FreeSync Premium Pro gioca un ruolo fondamentale in questo, sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica.

Parlando di comfort visivo, il pannello OLED Glare Free riduce notevolmente i riflessi, garantendo una visione chiara anche in ambienti molto illuminati, permettendo ai tuoi occhi di non affaticarsi!

Gioca, vedi film e lavora come mai prima d’ora, grazie al monitor Samsung Odyssey OLED G6 scontato di 200,00€ e pagalo solamente 699,00€!