Il monitor FULL HD di MSI (da 180Hz) crolla a 139€ con l'offerta di Amazon!

Se cercavi l’occasione giusta per dire addio al tuo vecchio monitor e prenderne uno pensato proprio per il gaming, eccotela servita sul piatto d’argento! L’MSI G255PF E2 è davvero perfetto per chiunque stia cercando un pannello Full HD e il suo prezzo scontato di 139,99€ non fa altro che aumentare il valore!

Tutte le caratteristiche del monitor MSI

Progettato specificamente per i gamer, il suo pannello IPS da 24.5 pollici offre una risoluzione Full HD (1920×1080) e ampi angoli di visione, assicurando che i colori rimangano fedeli anche quando si osserva lo schermo da diverse angolazioni.

A far capire che è pensato per chi videogioca è la sua frequenza di aggiornamento di 180 Hz e il tempo di risposta di 1 ms, eliminando completamente le possibilità di immagini che sfarfallano.

Ma oltre alle chicche per i gamer, questo monitor gode di diverse tecnologie per ridurre l’affaticamento visivo. La funzione Night Vision, ad esempio, migliora la visibilità nelle scene scure senza compromettere i dettagli, mentre la tecnologia Less Blue Light riduce l’emissione di luce blu dannosa per gli occhi. Inoltre, il supporto regolabile a quattro vie ti permette di personalizzare la posizione del monitor per un comfort ottimale.

Il G255PF E2 di MSi offre una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui DisplayPort 1.2 e HDMI 2.0, per collegare facilmente il tuo PC, console o altri dispositivi. Infine, grazie a MSI Gaming App, puoi personalizzare le impostazioni del monitor e creare profili personalizzati per diversi giochi.

Rendi le tue sessioni di gaming un piacere da vedere, oltre che da giocare, grazie al monitor MSI G255PF E2, proposto a soli 139,99€ al posto degli originari 179,00€!