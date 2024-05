Il monitor di PHILIPS passa da 549€ a soli 299€ grazie allo SCONTO del -45%!

Il protagonista di quest’offerta folle è il monitor PHILIPS Evnia 32M2C5500W, dotato di display curvo da 32 pollici, una risoluzione QHD e 240Hz di refresh rate! Se all’inizio il suo prezzo si attestava sui 549,00€, in questo momento potrai farlo tuo a soli 299,99€: tutto merito dello sconto del 45%!

Tutte le caratteristiche del monitor PHILIPS

Le sue prestazioni di gioco sono al top della categoria, con una frequenza di aggiornamento di 240Hz che offre una fluidità di movimento senza paragoni e un tempo di risposta MPRT di 0,5 ms, eliminando il ghosting e assicurando una mira precisa in ogni occasione. E la risoluzione Quad HD (2560 x 1440) ti permetterà di godere di ogni titolo con una qualità visiva assurda.

Il pannello è un VA ad alto contrasto che assicura una visione con neri profondi e bianchi brillanti, mentre il trattamento opaco riduce i riflessi e l’abbagliamento per un comfort visivo ottimale.

Tra le tecnologie integrate, abbiamo l’High Dynamic Range (HDR) 400, che regala immagini più realistiche e vivaci, e la modalità LowBlue, che protegge gli occhi riducendo l’affaticamento durante le lunghe sessioni di gioco.

E con la possibilità di regolare l’altezza il monitor, potrai posizionarlo in modo ottimale, in modo di creare l’ambiente ottimale e su misura per te. E se non ti piace avere il monitor sulla scrivania, vi è anche la possibilità di montarlo a parete!

La connettività include porte HDMI, DisplayPort e USB, consente di collegare facilmente console di gioco, PC e altri dispositivi.

Piazza il monitor PHILIPS Evnia 32M2C5500W nella tua postazione e gioca come mai prima d’ora! Prendilo a soli 299,99€, grazie l’incredibile sconto del 45% targato Amazon.