Il MacBook Air traina le vendite di PC di Apple

Apple ha venduto 6,5 milioni di laptop nel terzo trimestre del 2021 grazie al MacBook Air. Di fatto, il portatile con SoC M1 è stata la scelta preferita per gli utenti grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo.

MacBook Air M1 è il laptop più venduto di Apple

Apple sta ampliando sempre più la sua line-up di computer portatili e fissi con processore proprietario. Di fatto, l'azienda ha iniziato a passare dai processori Intel ai più potenti chip Apple Silicon già a partire dallo scorso anno. Nello specifico, parlando di MacBook, la società ha spedito 6,5 milioni di laptop nel terzo trimestre del 2021 e, secondo Strategy Analytics, il MacBook Air è stato il responsabile di questo numero.

Le stime della società di ricerca pongono l'OEM di Cupertino come il quarto venditore al mondo di laptop con il 10% della quota di mercato. Il primo posto va a Lenovo con 15,3 milioni di unità spedite nel terzo trimestre e una quota di mercato del 24%, mentre HP e Dell seguono subito al secondo e terzo posto.

Strategy Analytics afferma che di recente c'è stata una maggiore domanda di PC premium poiché i clienti hanno speso di più in questa categoria grazie a sconti su prodotti come MacBook Air. Come previsto, il ritorno al lavoro in ufficio e il rientro in classe e all'università hanno contribuito al calo della richiesta degli ultimi mesi:

L'aggiornamento dei clienti commerciali è iniziato quando alcuni dipendenti sono tornati al lavoro di persona con l'obiettivo di migliorare la produttività. La domanda di istruzione (compresi i consumatori) è stata migliore nel mercato sviluppato poiché gli sconti universitari hanno dato ai consumatori una buona ragione per aggiornare ora piuttosto che dopo.

In totale, nel terzo trimestre del 2021 sono stati spediti 66,8 milioni di laptop. Il rapporto rileva inoltre che i limiti di fornitura e la carenza di chip hanno colpito i fornitori di PC, che avrebbero potuto ottenere risultati migliori senza questi freni.

L'ultima versione del MacBook Air viene fornita con il chip M1, display Retina da 13 pollici e costa solo 959€ su Amazon. Rispetto al prezzo di listino risparmierete ben 200€.