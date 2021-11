Lenovo mostrerà un portatile rivoluzionario per sfidare Apple

La nuova fuga di immagini relativa al futuro portatile di Lenovo, il ThinkBook Plus, suggerisce che l'azienda inserirà uno schermo secondario accanto alla tastiera.

Lenovo ThinkBook Plus: un laptop rivoluzionario

Molti produttori stanno cercando di sperimentare nuovi design o elementi per i laptop per renderli più accattivanti. Tali dispositivi non sono per tutti ma sono destinati ad un pubblico di nicchia ben specifico. Ora, sembra che Lenovo stia lavorando a un nuovo design per un futuro PC portatile.

La fuga di notizie proviene da Evan Blass e ci mostra un'immagine del prossimo laptop Lenovo ThinkBook Plus da 17 pollici e uno schermo secondario. Il display aggiuntivo si trova sul lato destro della tastiera e ha le dimensioni di un tablet.

Have you guys seen this yet? 17-inch ThinkBook Plus from Lenovo… pic.twitter.com/OElc5ZM3pb — Ev (@evleaks) October 31, 2021

Lo schermo secondario del laptop può essere utilizzato per disegnare o scrivere qualcosa. L'immagine trapelata mostra anche uno stilo, indicando che l'elemento in questione può venire utilizzato effettivamente per scopi creativi. Insieme al pannello di visualizzazione aggiuntivo, il dispositivo avrà anche una tastiera full-size, un ampio trackpad e un display principale da 17 pollici extra-wide.

Il laptop ha un design simile a quello dell'Asus ZenBook Pro Duo che presenta un display touchscreen IPS 32:9 da 14 pollici secondario sulla parte superiore della tastiera che è abbastanza versatile e può essere utilizzato come secondo monitor per giochi, film, programmi di video/foto editing e altro. Può anche essere suddiviso in due display con proporzioni 16:9 più piccoli.

Al momento non sono disponibili informazioni su questo nuovo prodotto ed Evan Blass ha condiviso solo una foto. Tuttavia, ci aspettiamo di saperne di più su questo aticolo nelle prossime settima. Dati i precedenti della compagnia, prevediamo che il device in questione verrà lanciato al CES 2022 di Las Vegas.

All'inizio di quest'anno, a gennaio, Lenovo aveva annunciato ThinkBook Plus Gen 2 al CES, con un display E-Ink da 12 pollici sul coperchio. Questo era l'erede del ThinkBook Plus annunciato al CES 2020 con un design simile.