Il MacBook Air (M2) si carica davvero da solo?

Da qualche giorno praticamente tutti gli youtuber tech italiani, americani e non solo stanno mostrando una funzionalità segreta del nuovo MacBook Air (2022), quello con il SoC M2. Di fatto, collegando un cavo USB C alla porta Thunderbolt al connettore MagSafe si ottiene una sorta di effetto “inception” sul fronte della ricarica. In poche parole, sembra che il laptop sia in grado di caricarsi da solo, garantendo così energia infinita. Ma è tutto vero? Assolutamente no, quindi non cascateci.

MacBook Air (2022): cosa sta succedendo?

Dopo un mese dalla presentazione ufficiale, l’OEM di Cupertino ha tolto i veli al nuovissimo laptop fanless di nuova generazione chiamato MacBook Air (2022). Apple ha aperto i preordini due settimane fa e solo da venerdì scorso il device è acquistabile in rete. La nuova funzionalità, scovata dall’utente Gregory McFadden.

Dal suo video caricato su Twitter possiamo vedere che il Mac si carica in un modo bizzarro, visto che vengono sfruttate entrambe le estremità della ricarica. Da una parte l’USB C e dall’altra la Thunderbolt. Ma come mai accade questo? Perchè il LED si attiva e il computer va in carica?

HIDDEN FEATURE on the new M2 MacBook Air!!!! 🤯🔋 pic.twitter.com/P0zZZe4EUd — Gregory McFadden (@GregoryMcFadden) July 18, 2022

Ovviamente si tratta di una situazione bizzarra ma non pensate di avere un computer dall’energia infinita. Sì che costa più del precedente, ma non è magico. Il nostro consiglio è di portarvi in giro un caricabatterie per ogni evenienza. Fidatevi.

In Italia arriva a 1529€ di listino nella sua versione con CPU a 8 core, memoria unificata da 8 GB e storage da 256 GB. Attenzione perché questo SSD sfrutta un chip NAND leggermente meno performante di quello montato sulla versione con M1. Se cercate la potenza bruta per attività e operazioni complesse vi consigliamo il MacBook Pro da 14″ con M1 Pro che trovate su Amazon a 2109,00€ nella versione con GPU a 14 core e CPU a 8 core. Ha 512 GB di spazio integrato e memorie RAM unificate da 16 GB.

