Il laptop Pixel rischia di essere la più interessante novità di Google

Google si prepara ad entrare nuovamente nel mercato dei laptop di fascia alta con un nuovo dispositivo sotto il marchio Pixel, il cui nome in codice è “Snowy“.

Con il futuro laptop Pixel, Big G mira a competere direttamente con alcuni dei dispositivi più avanzati del settore, tra cui il MacBook Pro di Apple, il Dell XPS, il Microsoft Surface Laptop ed il Samsung Galaxy Chromebook.

La scelta di confrontarsi con questi modelli suggerisce l’intenzione di posizionarsi nel segmento premium, puntando su una costruzione di alta qualità e specifiche tecniche avanzate.

Cosa sappiamo sul nuovo laptop Pixel di Google?

Il progetto avrebbe già un team dedicato, che lavora attivamente alla fase di sviluppo. Sebbene non ci siano conferme ufficiali circa il sistema operativo, è probabile che il laptop Pixel utilizzerà Chrome OS. Tuttavia, un recente rapporto di Android Authority suggerisce che Google potrebbe adottare una soluzione innovativa, fondendo Android con Chrome OS per offrire un’esperienza più integrata e versatile.

Il nuovo laptop potrebbe rappresentare la rinascita del Chromebook Pixel, lanciato per la prima volta nel 2013. Un dispositivo degno di nota per l’epoca, con specifiche tecniche all’avanguardia e un design premium, ma anche con un prezzo decisamente elevato di 1.300 dollari. Successivamente, Google ha rilasciato altre versioni, come il Pixelbook nel 2017 ed il Pixelbook Go nel 2019, ma in seguito si è allontanata dal mercato dei laptop.

Ora, con “Snowy“, la società statunitense pare volersi rimettere in gioco, offrendo una nuova proposta all’altezza delle esigenze moderne. Al momento, però, non sappiamo se e quando il laptop Pixel arriverà sul mercato, ma gli appassionati sperano che Google riesca a combinare efficacemente design, prestazioni ed innovazione per creare un portatile davvero competitivo.