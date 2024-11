HP ha in mente un laptop pieghevole di una comodità estrema

Il settore degli schermi pieghevoli è in continua evoluzione ed HP sta esplorando nuove soluzioni in tal senso: il brevetto recentemente pubblicato, infatti, descrive un laptop dal design innovativo.

Il progetto di HP, depositato presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), propone un display pieghevole in grado di richiudersi verso l’interno, sia dal lato sinistro e sia da quello destro, offrendo un approccio radicalmente diverso rispetto ai prodotti attuali.

Come sarà il laptop pieghevole di HP?

Immagini

Il design studiato da HP si concentra principalmente sul discorso della portabilità. Secondo il brevetto, una volta ripiegato, il laptop non lascerebbe scoperta alcuna porzione dello schermo. L’obiettivo sembra quello di ridurre le dimensioni per rendere più facile e pratico il trasporto. HP, oltre a compiere dei passi in avanti in merito ai display pieghevoli, darebbe così vita a portatili più leggeri, sottili e soprattutto poco ingombranti. Resta tuttavia da capire in che modo questo form factor impatterebbe sull’usabilità quotidiana.

HP non è nuova alla tecnologia pieghevole. In passato, l’azienda ha già lanciato l’HP Spectre Foldable, un laptop equipaggiato con un display flessibile per adattarsi a diverse configurazioni. Tuttavia, il prodotto non ha ottenuto il successo sperato ed è stato ritirato dal mercato in breve tempo. Questo fallimento potrebbe spiegare il perché di un approccio così cauto da parte di HP circa il suo nuovo progetto.

L’idea di HP si inserisce in un contesto in cui altri grandi marchi, come Apple, stanno esplorando possibilità simili, con indiscrezioni su un Mac pieghevole in fase di sviluppo. Nonostante questi esperimenti, il mercato dei laptop pieghevoli è ancora di nicchia, con costi elevati e problematiche circa l’effettiva durabilità degli schermi flessibili.

La tecnologia descritta nel brevetto, depositato nel 2021 e pubblicato a novembre 2024, potrebbe essere ancora in fase sperimentale: non è detto che HP decida di trasformare questo concept in un prodotto reale ma, se così fosse, sarebbe interessante testarne con mano le potenzialità.