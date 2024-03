Il Huawei MatePad 11.5 è in offerta su Amazon: display 2,2K da paura

Questo incredibile tablet all’avanguardia dell’Huawei è in offerta su Amazon al prezzo speciale di 249€ (risparmi il 15% sul suo prezzo di listino). L’Huawei MatePad 11.5 combina un design sofisticato con prestazioni di alto livello, rendendolo una scelta eccellente sia per gli utenti professionali sia per quelli alla ricerca di un dispositivo per l’intrattenimento.

Il display FullView da 11,5 pollici del MatePad 11.5 è uno dei suoi punti di forza principali, offrendo un’esperienza visiva senza pari. Con una risoluzione di 2,2K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, le immagini scorrono con una fluidità sorprendente, rendendo ogni azione sullo schermo incredibilmente vivida e reattiva.

Sotto il cofano, l’Huawei MatePad 11.5 è alimentato da un processore ad alte prestazioni da 4 nm, che assicura una navigazione fluida tra le applicazioni, sia che si tratti di creare presentazioni, prendere appunti, giocare o guardare video. Questa potenza di elaborazione, combinata con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, offre agli utenti la velocità e lo spazio necessari per un’ampia gamma di attività senza rallentamenti.

Il design unibody in metallo dello spessore di soli 6,85 mm conferisce al MatePad 11.5 un aspetto elegante e una sensazione di leggerezza in mano, con un peso di soli 499 g. Questo tablet non solo si distingue per il suo aspetto, ma anche per la comodità di utilizzo, rendendolo un compagno ideale per l’uso quotidiano.

Infine, la batteria da 7700 mAh supporta fino a 10,5 ore di riproduzione video continua, garantendo che il tablet possa accompagnarti per tutta la giornata senza bisogno di ricariche frequenti.

Il MatePad 11.5 è la scelta ideale per chi cerca un tablet performante, con un ottimo display e dotato di un design elegante e portatile. A un prezzo così competitivo, è una scelta eccellente per arricchire la propria tecnologia personale o professionale. Non fartelo scappare!