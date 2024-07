Il gioco di NARUTO più grande di sempre: -42% per la versione Nintendo Switch!

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS è l’ultimo capitolo dedicato alla saga, con il roster di personaggi più ampio che mai. Se sei fan dell’anime o del manga, non puoi davvero lasciartelo scappare, specialmente ora che è scontato del -42%. La versione Nintendo Switch costa infatti 34,99€, facendoti risparmiare sugli originari 59,99€!

Tutte le caratteristiche del videogame NARUTO X BORUTO

Con il più grande roster di personaggi giocabili mai visto nella serie Ultimate Ninja STORM, ci saranno personaggi classici come Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi, ma anche inediti, come Ashura e Indra Ootsutsuki: i mitici fondatori dei clan ninja!

Per la prima volta, potrai rivivere le scene più memorabili dell’infanzia di Naruto, ripercorrendo il suo viaggio dall’accademia ninja fino alla sua epica battaglia finale. Le varie sequenze animate e combattimenti, ti riporteranno tutta la saga di Naruto.

Oltre alla “Storia”, potrai sfidare i tuoi amici nella modalità “Versus“. Ma non è tutto: per coloro che amano confrontarsi con giocatori di tutto il mondo, la “Modalità Online” offre combattimenti adrenalinici che metteranno alla prova le tue abilità contro i migliori ninja del pianeta. In “Arcade”, affronterai sfide progressivamente più difficili, cercando di ottenere punteggi sempre più alti, testando i tuoi limiti e migliorando le tue tecniche.

Con un roster di personaggi immenso, una grafica mozzafiato, una storia emozionante e un gameplay divertentissimo, NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS è l’esperienza di gioco perfetta per tutti gli appassionati di Naruto e Boruto.

Non perdere altro tempo e porta subito a casa la versione Switch di NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, a soli 34,99€!