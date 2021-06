Secondo quanto si evince in queste ore, il Galaxy S21 FE potrebbe arrivare come il successore del Galaxy Note 20 standard.

I rapporti hanno rivelato che, invece del lancio di una nuova serie Galaxy Note, l'OEM sudcoreano annuncerà tre dispositivi di punta. Sappiamo che questi saranno: il Galaxy Z Fold3, il Galaxy Z Flip3 e appunto, il Galaxy S21 FE.

Galaxy S21 FE: un cambio di rotta rispetto al 2020

Mentre il moniker suggerisce che questo potrebbe essere l'erede del Galaxy S20 FE dello scorso anno, il noto informatore Evan Blass ha affermato che sarà un “follow-up della serie Note dell'anno scorso“.

Samsung is positioning the S21 FE as the followup to last year's Note… pic.twitter.com/5raIdMqHt3 — Evan Blass (@evleaks) June 3, 2021

La serie Galaxy S21 è diventata ufficiale all'inizio di quest'anno con diversi aggiornamenti e in molti mercati ha avuto un prezzo inferiore rispetto alla gamma Galaxy S20. Blass ha affermato che la serie Galaxy S21 ha registrato vendite deludenti nel primo semestre, il che rende l'ammiraglia della seconda metà di Samsung ancora più critica. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, il tipster ha inoltre rivelato che la serie S21 non ha ottenuto lo stesso successo della linea Galaxy S10.

Poiché ora si ipotizza che il Galaxy S21 FE arrivi come un follow-up della linea Note 20, esiste la possibilità che possa supportare la S Pen come il Galaxy S21 Ultra, che è stato il primo telefono della serie non Note con il supporto alla stilo capacitiva.

Sappiamo che il moniker Galaxy S21 FE è già apparso sul sito Web di Samsung Mexico ad aprile, ma non c'è ancora una conferma ufficiale sul suo nome commerciale. Se il telefono arriverà con il supporto per lo stilo, potrebbe introdurre il marchio Note.

I rapporti hanno rivelato che l'S21 FE porta il numero di modello SM-G990 ed è stato recentemente avvistato su Geekbench con specifiche come la piattaforma mobile Snapdragon 888, 6 GB di RAM e il sistema operativo Android 11. Dovrebbe offrire agli utenti altre funzionalità come un display AMOLED Infinity-O da 6,4 pollici, una fotocamera frontale da 32 megapixel e una batteria da 4.500 mAh. Potrebbe essere rilasciato in colori come grigio/argento, verde, rosa, viola e bianco. L'S21 FE potrebbe diventare ufficiale il 19 agosto.

