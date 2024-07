Il GADGET che pulisce smartphone e auricolari costa solo 7€ su Amazon!

Stanco dei soliti regali banali e prevedibili? Quest’anno, perché non sorprendere il tuo amico con qualcosa di davvero inusuale e utile? Con soli 7,99€, puoi regalargli un kit di pulizia per smartphone e auricolari. Il tutto è possibile grazie all’incredibile sconto del -47% targato Amazon! Scopriamo tutti i suoi dettagli.

Tutte le caratteristiche del gadget per la pulizia di auricolari e smartphone

Questo gadget è caratterizzato da tre diverse testine, assicurandoti una pulizia completa e accurata dei tuoi auricolari e non solo. La testina in spugna è perfetta per pulire il vano di ricarica, mentre la testina a spazzola ad alta densità si occupa dei piccoli fori e della griglia degli auricolari. Infine, la punta in metallo è progettata per rimuovere lo sporco ostinato dalle porte e dalle fessure, garantendo che ogni parte dei tuoi auricolari sia impeccabile.

Ovviamente, è adatto alla maggior parte degli auricolari Bluetooth sul mercato, inclusi AirPods e altri modelli. Non solo, puoi anche utilizzarla per pulire la custodia di ricarica, lo smartphone, i microfoni e altri piccoli dispositivi elettronici.

Mantenendo i tuoi auricolari puliti e privi di sporco migliori anche la qualità del suono, garantendo un’esperienza di ascolto sempre al top. La pulizia regolare previene l’accumulo di sporco e cerume che possono danneggiare i tuoi auricolari e influire negativamente sulla qualità del suono.

Mantieni i tuoi auricolari sempre al massimo delle loro prestazioni con la penna Hagibis, la soluzione definitiva per la pulizia dei tuoi dispositivi elettronici.

Non perdere altro tempo e prendi al volo il gadget di Hagibis, capace di pulire qualsiasi dispositivo elettronico a soli 7,99€!