Friggitrice ad Aria Doppio Cestello, cucina in modo facile e SANO (-50€)

Niente più padelle e ore e ore passate in cucina grazie alla Friggitrice ad aria con doppio cestello di Gidgimo. Un elettrodomestico di ultima generazione con tutto al posto giusto e spazio da vendere, dopotutto ha 10 litri di capienza dalla sua parte. Facile da usare e geniale perché ti permette di usare meno condimento e cucinare in modo più sano senza rinunciare al sapore. Non perdere la doppia offerta su Amazon, ma anzi, collegati ora e completa subito l’acquisto. Spunta il coupon e ottieni uno sconto complessivo di 50€ che ti fa portare a casa questo mezzo di cottura con soli 109,99€.

Friggitrice ad aria con doppio cestello: un portento

Non un semplice elettrodomestico ma un vero concentrato di tecnologie. Ora puoi cucinare anche più pietanze nello stesso momento e in modo indipendente. La friggitrice ad aria con doppio cestello è una certezza nella tua cucina e soprattutto è comoda e rapida da far funzionare. Dunque, anche se non sei una cima ai fornelli, non esiste il rischio di creare mappazzoni.

La friggitrice è dotata di due cestelli, uno con capienza da 6L e uno con capienza da 4L. Attraverso il display LED Touch puoi gestire i due in maniera indipendente selezionando diverse tempistiche e diverse temperature. Ci sono 12 programmi preimpostati ma puoi crearne quanti ne vuoi per soddisfare ogni esigenza. Con una potenza complessiva di 2600W e le finestre trasparenti che ti consentono di monitorare la cottura senza interromperla, hai a disposizione un mezzo di ultima generazione. Tutte le componenti estraibili sono realizzate in acciaio inossidabile per assicurarti non solo qualità e robustezza ma anche per facilitare la pulizia.

A soli 109,90€ su Amazon con doppio sconto, la friggitrice ad aria con doppio cestello di Gidgimo è quella giusta. Apri la pagina e spunta immediatamente il coupon per un risparmio da affare.