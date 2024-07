Il FRULLATORE XIAOMI trita qualsiasi cosa ed è scontatissimo (49€!)

Xiaomi è un nome conosciuto da tutti per i suoi smartphone di alta qualità a prezzi accessibili. Ma sapevi è un gigante anche nel mondo degli elettrodomestici? La sua qualità si riflette anche nei suoi prodotti da cucina, proprio come il magnifico Xiaomi Smart Blender. Questo frullatore con schermo OLED è il protagonista di uno sconto Amazon incredibile, che ti permetterà di farlo tuo per soli 49,99€!

Tutte le caratteristiche del frullatore Xiaomi

Con le sue incredibili lame in acciaio inossidabile, affilate e seghettate, questo frullatore assicura risultati impeccabili anche con gli ingredienti più duri. Ma la vera chicca è la la funzione di riscaldamento integrata, grazie alla quale potrai preparare sia bevande fredde come frullati e succhi, sia bevande calde come zuppe, tè e cioccolate, con il suo isolamento termico che mantiene le tue bevande calde fino a 4 ore.

E con l’app Xiaomi Home, potrai controllare il frullatore da remoto, programmando la preparazione, scegliendo tra diverse ricette preimpostate o creandone di personalizzate.

Xiaomi non è solo sinonimo di tecnologia all’avanguardia e rapporto qualità-prezzo imbattibile, ma anche di design ricercato e raffinato. Ogni prodotto Xiaomi è curato nei minimi dettagli, con linee pulite ed essenziali che si abbinano perfettamente a qualsiasi stile d’arredo. Il tuto è arricchito dal display OLED che offre un controllo al top, rendendo l’uso del frullatore semplice.

Porta nella tua cucina un elettrodomestico di altissima qualità come Xiaomi Smart Blender, a un prezzo piccolissimo: 49,99€. Tutto questo è possibile grazie allo sconto del -17%!