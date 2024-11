Il fantastico stendibiancheria Foppapedretti Gulliver è in offerta Black Friday con uno sconto SHOCK (-55%)

Oggi ti segnaliamo l’offerta Black Friday attiva su Foppapedretti Gulliver, uno stendibiancheria pieghevole e modulare che puoi personalizzare facilmente in base alla quantità di bucato da spendere. Grazie al 55% di sconto puoi acquistarlo a soli 119,99 euro invece di 268 e scoprirai quanto può essere pratico e facile da usare sia in casa che all’esterno.

Stendibiancheria Foppapedretti Gulliver: perché ne vale la pena

Questo stendibiancheria è diverso da tutti gli altri perché è davvero capace di unire praticità, robustezza e design intelligente.

La sua struttura in alluminio verniciato lo rende infatti solido e resistente, ma anche leggero e facile da spostare tramite le ruote antigraffio di cui due dotate di freno per bloccare lo stendino quando è in uso.

Il Foppapedretti Gulliver include 27 metri di filo perfetti per avere tutto lo spazio di cui hai bisogno per il tuo bucato: i bracci laterali e frontali indipendenti sono pensati per aprirli solo quando necessario, così che tu possa adattarne forma e dimensioni in base alle tue esigenze.

Parlavamo di design intelligente perché, sebbene sia davvero molto grande in massima estensione, una volta chiuso occupa soltanto 14 centimetri di profondità e soprattutto sta in piedi da solo: questo significa che puoi riporlo facilmente anche in una casa non molto spaziosa.

Infine, le bacchette in alluminio verniciato sono pronte a sostenere anche i capi più pesanti. Grazie a questo stendibiancheria puoi dire addio alle soluzioni scomode e traballanti: acquistalo adesso a soli 119,99 euro invece di 268.